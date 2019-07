Konfederaci i powstańcy. IPN tworzy ewidencję grobów bohaterów

Instytut Pamięci Narodowej tworzy ewidencję prywatnych grobów bohaterów. Dzięki temu osoby sprawujące opiekę nad tymi miejscami będą mogły ubiegać się o dofinansowanie. Po pół roku funkcjonowania ustawy o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, do rejestru zgłoszono około 400 mogił. Oficjalnie do internetowego wykazu wpisano 62 groby.

Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Adam Siwek mówi, że początkowo Instytut spodziewał się fali zgłoszeń. Uwzględnienie w rejestrze jest niezbędne, by IPN mógł później dofinansować renowację grobu. Z danych z końca czerwca wynika, że większość grobów zgłoszonych do ewidencji to miejsca spoczynku powstańców.



– Największa liczba to są żołnierze powstania wielkopolskiego, to jest ponad 70 takich grobów. Mamy też ponad 60 powstańców styczniowych, których zewidencjonowaliśmy, i blisko 70 grobów żołnierzy Armii Krajowej, z czego 50 to są powstańcy warszawscy – wyjaśnia Adam Siwek.



IPN przypomina, że ustawa dotyczy grobów prywatnych, a nie wojennych, gdyż te są objęte przepisami ustawy jeszcze z okresu przedwojennego. Zgłoszeń do ewidencji mogą dokonywać nie tylko bliscy, ale też organizacje kombatanckie i osoby prywatne. W przypadku grobów zagranicznych konieczny jest wniosek konsula z danego kraju.

Adam Siwek mówi, że ustawa obejmuje groby pochodzące nawet z XVIII wieku. – Czyli od okresu Konfederacji Barskiej, pierwszego zrywu w obronie niepodległości, może jeszcze wtedy nieutraconej ostatecznie, ale już bardzo mocno zagrożonej; później kolejno wojny napoleońskie, powstania narodowe, Legiony Polskie, I wojna światowa i wiek XX z wszystkimi tragicznymi wydarzeniami – tłumaczy przedstawiciel IPN.W ustawie sprecyzowano przedział czasowy na lata 1768-1963, czyli do roku śmierci Józefa Franczaka ps. Laluś, ostatniego żołnierza wyklętego, który zginął w walce.

Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN zachęca rodziny, organizacje pozarządowe i osoby prywatne do przesyłania zgłoszeń o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość kraju. W przypadku wniosków osób fizycznych, IPN pokryje nawet całość kosztów opieki nad grobem, a w przypadku zgłoszeń organizacji, dofinansowanie będzie na poziomie 80 procent.



„Te koszty będą ponoszone albo przez Instytut w ramach zadań własnych, ustawowych albo przekazywane na rzecz wnioskodawców w formie dotacji. Te środki będą przeznaczane albo na pokrycie kosztów administracyjnych, czyli zabezpieczenia grobu przed likwidacją, albo też na prace remontowo-konserwatorskie” – dodaje Adam Siwek.



W myśl ustawy, na wsparcie renowacji prywatnych grobów weteranów, IPN przeznaczy w ciągu 10 lat ponad 52 miliony złotych. Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń mogił można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej.