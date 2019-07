Będą nowe komisje śledcze? PiS: „Proces rozliczania różnych afer się nie zakończył”

Budżet Kancelarii Sejmu na 2020 rok przewiduje utworzenie dwóch nowych komisji śledczych – wynika z dokumentu, do którego dotarła „Rzeczpospolita”. Centrum Informacyjne Sejmu informuje, że taki zapis umieszczono na wszelki wypadek. – Mam wrażenie, że proces rozliczania różnych afer w Polsce się nie zakończył – powiedział portalowi tvp.info eurodeputowany PiS Ryszard Czarnecki.

Europoseł zastrzega, że nie ma decyzji politycznej, czy nowe komisje zostaną powołane. Jeśli nie zostaną, to zaoszczędzone środki poszerzą rezerwę budżetową. – PZU, czyli Przezorny Zawsze Ubezpieczony. Jeżeli przyszły parlament będzie chciał dalej dokonywać pewnego remontu państwa polskiego, to w niektórych obszarach zapewne taki remanent jest uzasadniony – stwierdził w rozmowie z portalem tvp.info Czarnecki.



Także poseł wchodzącego w skład Zjednoczonej Prawicy Porozumienia Zbigniew Gryglas dostrzega tematy, którymi mogłyby się zajmować nowe komisje śledcze. – Na pewno są kwestie podatkowe. To nie tylko VAT, ale też kwestie opłat paliwowych, akcyzy, przestępstwa gospodarcze szeroko rzecz ujmując. Tych przestępstw ciągle jest wiele. Tego typu tematów myślę, że moglibyśmy znaleźć wiele – powiedział portalowi tvp.info poseł Gryglas. Opozycja podejrzewa, że ewentualne nowe komisje uderzałyby w jej szeregi, podczas gdy koalicja Platformy Obywatelskiej - Polskiego Stronnictwa Ludowego od 2015 roku już nie rządzi. – Trzy lata działalności to dosyć dużo, żeby ścigać swoich ludzi, więc należałoby raczej patrzeć po szeregach PiS-u, gdzie te komisje są potrzebne. Niewątpliwie PiS wykorzystuje ten mechanizm do promocji, propagandy, bo tak naprawdę niewiele z niego wynika – stwierdził w rozmowie z portalem tvp.info poseł Nowoczesnej Mirosław Suchoń.

Zdaniem Platformy Obywatelskiej państwo powinno przeznaczać pieniądze na cele społeczne, a nie na komisje śledcze. – Mówi się niepełnosprawnym, niesamodzielnym, które potrzebują pełnej opieki drugiej osoby, że nie ma 500 złotych dla nich a dodatkowo zabezpiecza się pieniądze na komisje śledcze – powiedziała portalowi tvp.info posłanka PO Dorota Niedziela.Parlamentarzystka nie miałaby natomiast nic przeciwko nowym komisjom śledczym, gdyby wybory wygrała PO. – Myślę, że w następnej kadencji jak wygramy, to będą bardzo potrzebne, ale wtedy będziemy o tym decydować – stwierdziła w w rozmowie z portalem tvp.info. Dopytywana przez dziennikarza, jakimi tematami mogłyby się zajmować takie komisje podczas rządów PO stwierdziła, że przede wszystkim kwestią praworządności.W ostatnich pięciu kadencjach parlamentu pracowało w sumie dziesięć komisji śledczych, czyli średnio dwie w trakcie każdej kadencji. W mijającej pracowały komisja śledcza do spraw afery Amber Gold i wyłudzeń VAT. Do tej pory koszty były związane przede wszystkim z wynajęciem ekspertów, rzeczoznawców czy prawników.