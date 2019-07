Atak na kierowcę Beaty Kempy. Belgijska prokuratura zabrała głos

Napad na kierowcę Parlamentu Europejskiego przed jednym z hoteli w mieście nie miał żadnego związki z eurodeputowaną Beatą Kempą (PiS) – poinformowała prokuratura w Brukseli. Trwa dochodzenie, które ma wyjaśnić wszystkie okoliczności czwartkowego ataku na pracownika PE.

Rzeczniczka brukselskiej prokuratury Magali Jeumont przekazała dziennikarce RMF FM, że sprawa nie dotyczy polskiej eurodeputowanej.



W czwartek Beata Kempa poinformowała dziennikarzy, że była świadkiem napadu na kierowcę Parlamentu Europejskiego, który przyjechał po nią do hotelu.



– Trzech mężczyzn zaatakowało kierowcę. (…) Sama zdążyłam się cofnąć do recepcji hotelu. To był atak agresji, może nie spodobał się samochód albo kierowca – mówiła Beata Kempa. Dodał, że napastnicy byli „bardzo dobrze zbudowani, o urodzie arabskiej”.

źródło: TVP Info, RMF

Eurodeputowana przyznała, że nie wie, czego dokładnie dotyczyła awantura przed hotelem. Jak mówiła, napastnicy byli bardzo agresywni, próbowali zaatakować też drugi samochód, ale kierowca zdołał odjechać.Beata Kempa powiedziała, że napastnicy odjechali z miejsca zdarzenia samochodem. Zaznaczyła, że do ataku doszło o poranku, w spokojnej dzielnicy.Mówiła też, że nie sądzi, aby napastnicy wiedzieli, kim ona jest i by akt agresji był związany z pracą europosła. Podkreśliła, że zatrzymuje się w różnych hotelach.Jako pierwsze informację o ataku podało TVP Info.