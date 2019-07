Niepracujące matki bez 500 plus? Opozycja: To prywatna troska ekonomisty PO

– Nic co dane, nie będzie odebrane – mówią politycy Koalicji Obywatelskiej, pytani o słowa głównego ekonomisty PO prof. Andrzeja Rzońcy. W jednym z wywiadów sugerował, że wsparcie z programu 500 Plus powinno być uzależnione od aktywności zawodowej. Czy matki wychowujące kilkoro dzieci będą musiały zatrudnić nianie i wrócić do pracy, żeby dalej korzystać z programu? Zdaniem Prawa i Sprawiedliwości profesor mówi głośno to, o czym myślą liderzy PO. Opozycja tłumaczy, że słowa Rzońcy to jego prywatna opinia, wynikająca z troski o gospodarkę.

Joanna Augustynowska z Platformy Obywatelskiej przekonuje, że słowa prof. Rzońcy zostały źle zinterpretowane przez część opinii publicznej i niepracujące matki nie stracą 500 Plus.



– Główny ekonomista Platformy Obywatelskiej nic takiego nie powiedział w tym wywiadzie. Powiedział tylko tyle, że będziemy promować aktywność. Porzucanie pracy ze względu na świadczenia socjalne nie może być w żaden sposób premiowane. Rząd Platformy Obywatelskiej będzie promował każdą aktywność zawodową i będzie powodował, żeby nie wpadać w pułapkę. W sytuacji, kiedy rodziny mają kłopoty, będzie próbował ich wyciągnąć z tych kłopotów poprzez aktywizację, poprzez zachęcenie do pracy, a nie zapewnianie świadczeń socjalnych. Nie ma tam słowa, że będzie zabierał świadczenia. To bzdura – twierdzi w rozmowie z portalem tvp.info Joanna Augustynowska.



Posłanka PO krytykuje jednocześnie rodziny, które pobierają świadczenia, a nie pracują. – Uważa Pan redaktor, że to uczciwe, że zdarzają się niestety sporadyczne przypadki, w których nie opłaca się iść do pracy? – pyta retorycznie Augustynowska, której nie podoba się, że niekiedy rodziny otrzymują więcej z 500 Plus aniżeli z pracy.



Parlamentarzystka zapewnia, że ewentualny rząd jej partii będzie robił wszystko, żeby skłonić Polaków do pracy. – To, że ktoś straci pracę, to normalne. Czasem się tak zdarza w życiu. To nie znaczy, że trzeba długotrwale pozostawać bezrobotnym. Utrzymywać siebie i swoje rodziny ze świadczeń socjalnych, czyli z podatku innych pracujących osób. Chcemy przywrócić sprawiedliwość społeczną – zapowiada Augustynowska. W jakiej formie ta sprawiedliwość społeczna zostanie przywrócona? Na szczegóły – zdaniem posłanki – jest jeszcze zbyt wcześnie.

– To jest profesor, który ma prawo do różnego rodzaju opinii. Myślę, że to jest głos ekonomisty, który wypływa z twardych przesłanek. Jego głos wynika z takiej troski, że generalnie ludzie powinni być wynagradzani za pracę, a nie za Augustynowska - tak w rozmowie z portalem tvp.info komentuje z kolei słowa Rzońcy poseł Mirosław Suchoń z Nowoczesnej. Zapewnia, że choć jest zwolennikiem aktywności zawodowej kobiet, to po wyborach niepracujące matki mogą spać spokojnie.– Nie stracą 500 Plus. Pochodzę z wielodzietnej rodziny i doskonale zdaję sobie sprawę z tego, jaki jest trud wychowania dzieci. Moja mama nie dość, że nas wychowywała, to jeszcze pracowała. Wszyscy jesteśmy dorośli, pracujemy i płacimy podatki – mówi w rozmowie z portalem tvp.info Suchoń.

W zapewnienia opozycji odnośnie 500 Plus nie wierzy Prawo i Sprawiedliwość.



– Przecież jeszcze do niedawna w programie Nowoczesnej na stronach internetowych była informacja, że 500 Plus w takiej formule nie powinien mieć miejsca. Teraz główny ekonomista Platformy Obywatelskiej mówi tak znamienne słowa. One też potwierdzają, że w Platformie nie ma jednoznacznego stanowiska. Jest jedno stanowisko na potrzeby wyborców obiecujące, że ten program się nie zmieni i drugie stanowisko, które moim zdaniem rodzi się wewnątrz Platformy Obywatelskiej, że gdyby Platforma Obywatelska przejęła władzę, to ten program byłby zlikwidowany albo w znacznym stopniu ograniczony – twierdzi w rozmowie z portalem tvp.info poseł PiS Bartosz Kownacki.



Parlamentarzysta nie widzi też powodów, żeby ufać w obietnice szefa PO, że programy zaoferowane przez PiS nie będą przez ewentualny rząd Schetyny zlikwidowane.



– Grzegorz Schetyna wielokrotnie mówił co innego, potem robił co innego. Uważam, że rację mają ci eksperci, ale mam nadzieję, że tak się nie stanie, bo Platforma Obywatelska nie wróci do władzy i nie będzie możliwości zlikwidowania tego programu – mówi Kownacki.



– Mówienie przez profesora Rzońcę o socjalnym eldorado obraża matki wychowujące dzieci i uważam, że powinien za to przeprosić. Pomysł, aby wprowadzić jakieś zasady, według których to wsparcie miałoby być wypłacane jest nieporozumieniem. Myślę, że główny doradca ekonomiczny Platformy Obywatelskiej mówi głośno to, o czym po cichu mówią i ustalają taktykę Grzegorz Schetyna i Katarzyna Lubnauer – twierdzi z kolei w rozmowie z portalem tvp.info poseł PiS Jan Mosiński.



Zjednoczona Prawica chwali jednocześnie kobiety, które są gotowe zrezygnować z kariery dla dobra przyszłego pokolenia. – Należy chylić czoła przed matkami, które rezygnują z pracy, mając na wychowaniu czwórkę czy piątkę dzieci. Chcą dobrze wychować swoje dzieci i starają się jak mogą. Oczywiście korzystają z tego wsparcia, które gwarantuje rząd Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli wygramy wybory jesienią, te programy będą kontynuowane. Nie można tego powiedzieć w przypadku czarnego scenariusza, czyli wygrania wyborów przez Platformę Obywatelską i Nowoczesną. Wtedy dojdzie do daleko idących korekt tych programów na niekorzyść polskich rodzin – mówi portalowi tvp.info Mosiński.



– 500 Plus nie powinno być z automatu wypłacane w tych rodzinach, w których porzuca się pracę. Taka polityka jest zgubna dla tych rodzin i głęboko niesprawiedliwa wobec pozostałych, które ciężko pracują na wydatki państwa – mówił w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” prof. Andrzej Rzońca, główny ekonomista PO.