Jest akt oskarżenia ws. napaści na księdza

O znieważenie oraz pobicie księdza z jednej z parafii rzymskokatolickich w Głogowie (woj. dolnośląskie) oskarżyła legnicka prokuratura Arkadiusza J. Zdaniem śledczych zniewagi kierowane w stronę księdza związane były z jego przynależnością do stanu duchownego.

Ksiądz zaatakowany podczas odprawiania mszy [WIDEO] Brazylijski duchowny został zaatakowany podczas odprawiania mszy świętej, w której uczestniczyło około 50 tys osób. Kobieta zepchnęła kapłana z... zobacz więcej

Do wydarzeń opisanych w akcie oskarżenia doszło w grudniu w Głogowie. Ksiądz chodził po kolędzie przy ulicy Leszka Białego.



– W pobliżu drzwi wejściowych do jednego z budynków stojący tam oskarżony Arkadiusz J. zaczął znieważać księdza wulgarnymi słowami (...), przy czym zniewagi te były jednoznacznie związane z przynależnością pokrzywdzonego do stanu duchownego Kościoła Rzymskokatolickiego – powiedziała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy prok. Lidia Tkaczyszyn.



Zgodnie z ustaleniami prokuratury J. uderzył też księdza pięścią w twarz. Napastnik uciekł z miejsca zdarzenia. Po dwóch dniach został zatrzymany przez policję.



Prokurator uznał, że czyn J. miał charakter chuligański. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Składając wyjaśnienia stwierdził, że nie był w miejscu, w którym ksiądz został zaatakowany.



Mężczyźnie grozi do 7,5 roku więzienia. J. był już wcześniej karany.

#wieszwiecej Polub nas