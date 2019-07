Socjaldemokracja Polska oficjalnie zrywa współpracę z SLD

Socjaldemokracja Polska wypowiedziała porozumienie o współpracy wyborczej z SLD w związku z „rażącym naruszeniem” jego ustaleń przez przewodniczącego Sojuszu Włodzimierza Czarzastego – poinformowała SDPL w liście skierowanym w piątek do lidera SLD.

Już wcześniej SDPL zapowiedziała dążenie do stworzenia odrębnej od budowanej przez SLD, Wiosnę i Lewicę Razem lewicową listę na jesienne wybory parlamentarne.



„Uprzejmie informujemy, że Zarząd Krajowy Socjaldemokracji Polskiej podjął uchwałę w sprawie wypowiedzenia zawartego w dniu 27 lutego 2019 r. porozumienia pomiędzy SLD a SDPL, dotyczącego wspólnego budowania list wyborczych oraz uczestnictwa w koalicjach wyborczych” – czytamy w przekazanym do mediów liście, podpisanym w imieniu zarządu SDPL przez dyrektora biura krajowego tej partii Marka Wawrzynkiewicza.



Jak wyjaśniono, decyzja SDPL podyktowana jest „rażącym naruszeniem” przez Czarzastego ustaleń zawartych w lutowym porozumieniu przez przewodniczącego SLD.



„W lipcu br. potajemnie i bez udziału SDPL, lekceważąc zapisy naszego porozumienia, prowadził pan rozmowy z liderami Wiosny i Partii Razem, z którymi 19 lipca br. ogłosił pan powołanie koalicji wyborczej. Odbyło się to bez konsultacji tak z SDPL, jak i z innymi ugrupowaniami i organizacjami lewicy, stanowiąc naruszenie zasad partnerstwa” – doprecyzował Wawrzynkiewicz.

„Lekceważąc SDPL jako sprawdzonego i lojalnego partnera, ostatecznie przekreślił pan możliwość dalszej współpracy, dokonując szkodliwego dla lewicy podziału. Tym nieodpowiedzialnym zachowaniem zmarnował pan szansę na zbudowanie trwałego porozumienia wszystkich organizacji lewicowych, jak również pokazał pan, że przerosła pana rola lidera porozumienia polskiej lewicy” – zarzucono szefowi Sojuszu w liście.



W minionym tygodniu liderzy SLD, Wiosny i Lewicy Razem Włodzimierz Czarzasty, Robert Biedroń i Adrian Zandberg ogłosili zamiar budowy wspólnego bloku pod szyldem „Lewica” na jesienne wybory do Sejmu i Senatu. W sobotę, decyzją Rady Naczelnej, do koalicji przystąpiła Polska Partia Socjalistyczna. Czarzasty zapowiedział na wspólnej konferencji prasowej z Biedroniem i Zandbergiem, że Sojusz, Wiosna i Razem zaproszą do współpracy wszystkie partie polityczne lewicowe, organizacje kobiece, fundacje i ruchy miejskie, które będą chciały z nimi współpracować.



W reakcji na inicjatywę liderów SLD, Wiosny i Razem na własne rozmowy zebrały się mniejsze ugrupowania lewicowe, m.in. SDPL, Polska Lewica oraz partia Wolność i Równość. Owocem tych negocjacji – według szefa SDPL Wojciecha Filemonowicza – ma być powstanie drugiej lewicowej listy w wyborach parlamentarnych, pod szyldem „Zjednoczonej Lewicy”. Filemonowicz wykluczył rozmowy z SLD, Wiosną i Lewicą Razem. Przewodniczący Polskiej Lewicy Jacek Zdrojewski opowiedział się jednak w rozmowie z PAP „jak najszerszą koalicją na lewicy” bez względu na istniejące „animozje czy alergie”.



Decyzji w sprawie formuły startu nie ogłosili jeszcze Zieloni, którzy prowadzą rozmowy o współpracy wyborczej zarówno z Lewicą, jak i Koalicją Obywatelską, oraz Unia Pracy. Lider UP Waldemar Witkowski, który początkowo brał udział w rozmowach mniejszych ugrupowań lewicowych, zadeklarował jednak w niedzielę, że Unia na pewno nie będzie „na siłę tworzyć drugiej, alternatywnej lewicy, bo to by było nierozsądne działanie”.