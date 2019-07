PO-KO chce dymisji marszałka Sejmu. CIS: Podróże samolotem rządowym miały charakter służbowy

Składamy wniosek o odwołanie Marka Kuchcińskiego z funkcji marszałka Sejmu – poinformował w piątek szef klubu parlamentarnego PO-KO Sławomir Neumann. Jest to reakcja na doniesienia radia ZET, według których marszałek Sejmu latał z rodziną rządowym samolotem. CIS poinformował jednak w piątek, że każda podróż marszałka Sejmu samolotem rządowym miała charakter służbowy.

Warto przypomnieć, że tylko podczas pierwszej kadencji – w latach 2007-2011 – ówczesny premier Donald Tusk praktycznie każdego weekendu latał z Warszawy do Gdańska rządowym embraerem, a budżet państwa kosztowało to około 6 mln zł.



Posłowie PO-KO złożyli w piątek wniosek o odwołanie Marka Kuchcińskiego z funkcji marszałka Sejmu.



Wniosek PO-KO jest reakcją na czwartkowe doniesienia radia ZET, według których marszałek Sejmu latał z rodziną rządowym samolotem. Radio ZET dotarło do dokumentów potwierdzających sześć lotów, podczas których na pokładzie poza Kuchcińskim znajdowali się członkowie jego rodziny i oficer Służby Ochrony Państwa. Jak podkreśliło radio, nie wiadomo, czy rodzina Kuchcińskiego zapłaciła za te loty.



Neumann na konferencji prasowej podkreślił, że do tej pory nie ma żadnej „prawdziwej reakcji” na te doniesienia ze strony PiS. – Poza idiotycznymi tłumaczeniami, że przecież jedna, czy dwie osoby więcej na pokładzie nie robią większych kosztów. Prawda jest taka, że każdy taki lot do Rzeszowa, to kilkadziesiąt tysięcy złotych kosztów i marszałek Kuchciński uznał, że na koszt podatnika może swoją rodzinę obwozić tam i z powrotem – zaznaczył szef klubu PO-KO.

Jak podkreślił, w „cywilizowanych krajach takie rzeczy kończą się dymisją”. Dodał, że jego ugrupowanie liczyło na to, iż sam Kuchciński poda się do dymisji. – Jak widać standardy obowiązujące w PiS są zupełnie inne – stwierdził Neumann.

Do całej sytuacji odniosło się Centrum Informacyjne Sejmu, które poinformowało, że każda podróż marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego samolotem rządowym miała charakter służbowy, a obecność dodatkowych osób na pokładzie, nie wpływa w żadnej mierze na koszt przelotu.



„W nawiązaniu do publikowanych w przestrzeni publicznej dokumentów, dotyczących lotów Marszałka Sejmu w okresie styczeń-lipiec 2019 r. Centrum Informacyjne Sejmu wyjaśnia, że każda ze zrealizowanych samolotem rządowym podróży drugiej osoby w państwie miała charakter służbowy” – podkreślono w komunikacie opublikowanym w czwartek na stronie Sejmu.



Odnosząc się do wskazanych dat, CIS podkreśla, że były to „podróże realizowane zazwyczaj w bezpośredniej styczności kalendarzowej z posiedzeniami Sejmu, co nakładało na Kancelarię Sejmu dodatkowe zadania o charakterze logistycznym”.





„Kalendarz marszałka Sejmu jest bardzo napięty – realizuje on średnio ok. 30 spotkań służbowych w miesiącu, nie licząc obowiązków podstawowych związanych z funkcjonowaniem Izby” – czytamy. Jak zaznaczono, „podróże lotnicze, realizowane przy pomocy samolotów rządowych, są najbezpieczniejszym i najkorzystniejszym logistycznie sposobem na pogodzenie licznych obowiązków”.

Odnosząc się do informacji, że Kuchcińskiemu w podróżach służbowych towarzyszą inne osoby, w tym członkowie rodziny, podkreślono, że „obecność dodatkowych osób na pokładzie nie wpływa w żadnej mierze na koszt przelotu”.



„Z możliwości towarzyszenia marszałkowi Sejmu w podróżach korzystają zresztą przede wszystkim reprezentanci Izby, pracownicy Kancelarii Sejmu oraz funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, co ułatwia sprawną realizację programu podróży, a zarazem nie ma nic wspólnego z korzyściami o charakterze osobistym” – głosi komunikat.