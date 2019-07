Afrykanin zasztyletował karabiniera. Trwają poszukiwania

W nocy z czwartku na piątek doszło w Rzymie do zabójstwa karabiniera. 35-latek został dźgnięty nożem przez niezidentyfikowanego Afrykanina. W mieście trwa zakrojona na szeroką skalę akcja poszukiwawcza.

W czwartek późnym wieczorem na Zatybrzu młodej Włoszce skradziono torebkę. Złodzieje zadzwonili potem do ofiary, proponując jej wykupienie torebki za 100 euro. Kobieta umówiła się z nimi o godz. 2.00 nocy w centrum miasta i zawiadomiła policję.



Gdy karabinierzy usiłowali zatrzymać dwóch przybyłych na spotkanie mężczyzn, jeden z nich wyrwał się i zadał brygadierowi osiem ciosów nożem. W wyniku zamieszania obu Afrykanom udało się zbiec.



Ofiarę przewieziono do pobliskiego szpitala, ale reanimacja okazała się nieskuteczna.



Wicepremier Di Maio zapewnił, że uczynione zostanie wszystko co możliwe, by ująć sprawców. – To co się stało jest nikczemnością. To atak nie tylko na karabiniera, ale na państwo włoskie – powiedział.



Premier Giuseppe Conte złożył kondolencje rodzinie. Brygadier w czerwcu wziął ślub.

