Kioskarz oblany brązową cieczą za wystającą z gazety naklejkę „Strefa wolna od LGBT”  

Sprzedawca jednego z poznańskich kiosków Ruchu został oblany brązową cieczą; ucierpiał również kiosk. Nieznaną substancję wylała na kioskarza młoda kobieta, której nie spodobał się wyeksponowany na witrynie tygodnik „Gazeta Polska” z wystającą naklejką z hasłem „Strefa wolna od LGBT”.

Wcześniej zdjęcie kiosku zostało opublikowane na facebookowym profilu Grupy Stonewall (organizacji środowisk LGBT+), której przedstawiciele z powodu wspomnianej naklejki zachęcali do omijania miejsca „szerokim łukiem”.





Do kioskarza w czwartek przyszła dziewczyna ubrana w koszulkę z orłem na tęczowym tle. – Zapytała, czy mam coś przeciwko osobom LGBT. Powiedziałem, że nie, jestem kioskarzem i sprzedaję gazety. Zarówno z lewa jak i prawa – zrelacjonował pan Ryszard, cytowany przez portal gloswielkopolski.pl.

Na to kobieta miała odpowiedzieć, że „w takim razie to dla niego” i wylała z butelki brązową ciecz. Ucierpiały jego ubrania, gazety wystawione w kiosku, a także terminal płatniczy i komputer.



Jak podkreślał poszkodowany, na sklepowej wystawce ma zawsze najświeższe numery gazet. – Jeśli do gazety jest coś dodawane, to także zostaje wyeksponowane – dodał sprzedawca.



Jak wyjaśnił, nie wiedział, że ta sprawa „wywołuje aż takie emocje i że ktoś może go z jej powodu zaatakować”.



Zakaz dystrybucji naklejki



Przypomnijmy – w środę Sąd Okręgowy w Warszawie podjął decyzję, że „Gazeta Polska” musi wycofać z dystrybucji naklejki, na których wydrukowane zostało hasło „Strefa wolna od LGBT”. Sam tygodnik nadal może być sprzedawany.

Sprzedawca z poznańskiego kiosku przyznał jednak, że nie wiedział o sądowym zakazie dystrybucji naklejki dołączonej do „GP”.



– Dowiedziałem się tego dopiero po skończonym dniu pracy. To jest kiosk Ruchu, dostaję do sprzedaży gazety i to robię. Na wystawce wykładam też często „Gazetę Wyborczą” czy „Politykę”, wiele innych tytułów, zależy co jest nowe – cytuje pana Ryszarda gloswielkopolski.pl. Kioskarz dodał, że „nie może selekcjonować tego, co sprzedaje”.



W piątek „Gazeta Polska” nie jest już dostępna w tym kiosku. Jak tłumaczył sprzedawca, stosuje się do zakazu sądu. Gdy przyszedł rano do pracy na sklepie były naklejone wlepki z hasłami „Strefa wolna od nienawiści”.

źródło: gloswielkopolski.pl, Facebook

Rzecznik Grupy Stonewall, która wcześniej w czwartek zachęcała na Facebooku do omijania kiosku „szerokim łukiem” tłumaczy, że ich celem było „zaprotestowanie przeciwko jakiejkolwiek formie eksponowania tej naklejki”, którą „uważają za obrzydliwą”. Dodał, że nie popierają ataku na kioskarza – czytamy w źródle.