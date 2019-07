Timmermans nie zajmie się praworządnością? Powód: Zastrzeżenia krajów Grupy Wyszehradzkiej

Dziennikarze „Sueddeutsche Zeitung” uważają, że w nowej Komisji Europejskiej Frans Timmermans nie będzie zajmować się praworządnością. Powodem takiej decyzji mają być zastrzeżenia krajów Grupy Wyszehradzkiej. „To byłoby całkiem po myśli Morawieckiego” – czytamy.

Dziennikarze Matthias Kolb i Alexander Muehlauer zwrócili uwagę, że Ursuli von der Leyen „zgotowano w Warszawie serdeczne przyjęcie”. Jak zauważają, polski rząd ma nadzieję w Brukseli na wpływowe stanowisko.



– Bardzo istotne dla mnie było to, by po Berlinie i Paryżu przyjechać od razu do Warszawy. Polska jest ważnym państwem członkowskim UE – mówiła w czwartek przewodnicząca elekt KE.



– Moim zdaniem bardzo ważne jest, aby wzajemnie się wysłuchać i aby wykazywać się wzajemnym szacunkiem nigdy nie zapominając dlaczego jesteśmy w Unii Europejskiej i dlaczego dołączyliśmy do UE" – podkreślała.

Dziennikarze „Sueddeutsche Zeitung” uważają, że Ursula von der Leyen chce załagodzić napięcia między Brukselą a krajami Grupy Wyszehradzkiej. W związku z tym – ich zdaniem – Frans Timmermans nie będzie zajmował się praworządnością nowej Komisji Europejskiej. Powodem mają być zastrzeżenia krajów Grupy Wyszehradzkiej, które czują się traktowane jak Europejczycy drugiej kategorii.Zdaniem komentatorów odpowiedzialnym za praworządność mógłby zostać np. Łotysz Valdis Dombrowski, który byłby przedstawicielem Europy Wschodniej.„To byłoby całkiem po myśli Morawieckiego” – stwierdzili dziennikarze.