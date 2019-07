Amerykański gaz już w Świnoujściu. Pierwsza dostawa w ramach kontraktu na ćwierć wieku

Pierwszy transport amerykańskiego gazu skroplonego (LNG) w ramach wieloletniego kontraktu z koncernem Cheniere Energy dotarł w piątek do Świnoujścia. Długoterminowa umowa – zawarta na 24 lata – została podpisana w listopadzie ubiegłego roku. W jej ramach amerykańska firma ma dostarczyć do Polski w sumie 39 mld metrów sześciennych gazu ziemnego.

W uroczystości odebrania transportu wzięli udział przedstawiciele polskiego rządu – w tym minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk – przedstawiciele ambasady USA, władz lokalnych oraz PGNiG SA i Cheniere Energy Inc.



Prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Piotr Woźniak powiedział, że spółka jest zadowolona z umowy z amerykańskim dostawcą, a teraz jest okazja do tego, by warunki kontraktu przetestować w praktyce. Wyjaśnił, że po dostawie gaz trafia do zbiorników, gdzie podlega regazyfikacji i następnie jest przetaczany do sieci przesyłowej. Może być też przeładowany do cystern, które rozwożą gaz – jak zaznaczył prezes – nie tylko po Polsce, ale również po Europie.



Woźniak przypomniał, że do Polski trafiają już transporty skroplonego gazu w ramach wieloletnich kontraktów. Od 2016 r. w ramach dwóch umów dostarczany jest gaz kupiony od firmy katarskiej. Prezes PGNiG podkreśla, że w przyszłym roku Polska potrzebuje w sumie 39 dostaw typu spot, czyli na podstawie jednorazowej transakcji. – Inaczej będziemy musieli kupić więcej gazu rosyjskiego, bo nie będziemy mogli odebrać LNG – tłumaczył prezes PGNiG.



Piątkowa dostawa – choć pierwsza w ramach nowego kontraktu – to już 65. dostawa LNG do Polski od momentu powstania gazoportu.



Umowę z Cheniere Energy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisało 8 listopada 2018 r. Wolumen dzisiejszej dostawy, przywiezionej przez metanowiec Oak Spirit, to około 165 tys. metrów sześciennych LNG, po regazyfikacji odpowiada to 95 mln metrów sześciennych gazu ziemnego. Amerykanie w ciągu czterech lat mają dostarczyć Polsce 700 mln metrów sześciennych gazu.

źródło: IAR, PAP

PGNiG w 2018 r. podpisało jeszcze trzy umowy długoterminowe z amerykańskimi dostawcami – z firmami Venture Global LNG i Sempra Energy. Polska spółka zacznie kupować gaz na podstawie tych kontraktów na przełomie 2022 i 2023 r.