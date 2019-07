Północnokoreańskie rakiety „nowego typu” przeleciały 600 km

Dwie północnokoreańskie rakiety balistyczne krótkiego zasięgu, które Pjongjang wystrzelił w czwartek, przeleciały ok. 600 km, zanim wpadły do morza – poinformowały źródła w ministerstwie obrony Korei Południowej.

Wcześniej południowokoreańskie ministerstwo obrony informowało, że jedna z rakiet przeleciała 430 km, a druga 690 km. Obie miały osiągnąć wysokość 50 km, po czym spadły do morza. Resort wyjaśnił, że pociski miały charakterystykę podobną do rosyjskich SS-26 Iskander.



W piątek wystrzelenie pocisków potwierdziła oficjalna agencja Korei Płn. – KCNA. Poinformowała, że obydwie rakiety były „nowego typu”, a test osobiście nadzorował przywódca Korei Płn. Kim Dzong Un. Zdaniem KCNA było to ostrzeżenie dla Korei Południowej, która według Pjongjangu nie powinna dalej zaopatrywać się w sprzęt wojskowy najnowszej technologii oraz powinna zrezygnować ze wspólnych ćwiczeń z wojskami amerykańskimi.

KCNA podała, że lider komunistycznej Korei określił test jako „ostrzeżenie dla południowokoreańskich podżegaczy wojennych” i oskarżył Seul o „podwójną grę”.„Jesteśmy zmuszeni do dalszego rozwijania najnowocześniejszych systemów uzbrojenia, aby wyeliminować potencjalne i bezpośrednie zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa narodowego z Południa” - zacytowała KCNA Kim Dzong Una.