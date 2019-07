Horror w Białobrzegach: Zamęczył sunię, a potem ją przyrządził na obiad

Chory psychicznie mieszkaniec Białobrzegów brutalnie zamordował swoją sunię Perełkę, po czym ugotował i zjadł kilka części zwierzaka. Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna oskórował zwierzę, kiedy ono jeszcze żyło. Prokuratura chce, aby sąd aresztował 53-letniego Zbigniewa P. Tym bardziej, że w przeszłości mężczyzna zamordował swojego ojca i babcię i zakatował innego psa siekierą.

We wtorek policjanci z Nieporętu zostali wezwani do Białobrzegów, gdzie według przerażonego informatora, 53-letni mężczyzna miał brutalnie zamordować pas i oskórować zwierzę. Na miejscu okazało się, że pod wskazanym adresem, na bramie wjazdowej posesji, rozwieszona jest zakrwawiona skóra i zwierzęce wnętrzności. Policjanci ustalili, że to resztki suczki należącej do gospodarza – 53-letniego Zbigniewa P. Mężczyzna wyszedł do funkcjonariuszy w zakrwawionej odzieży. Mężczyzna przekonywał, że nic nie zrobił Perełce, bo tak się wabiła psina.



Okazało się, że to nie koniec makabry. W oględzinach posesji uczestniczył powiatowy lekarz weterynarii. Odkrył on, że oprawione szczątki Perełki znajdowały się w kuchni. Część mięsa zwierzaka, gospodarz zdążył już zjeść. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę. Z ich ustaleń wynika, że Perełka została oskórowana, kiedy jeszcze żyła. – 25 lipca w Prokuraturze Rejonowej w Legionowie podejrzanemu przedstawiono zarzut zabicia zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem oraz znęcania się nad suczką od kwietnia 2019.r poprzez zaniechanie jakiejkolwiek opieki, w tym karmienia oraz uniemożliwiania dostępu do jakichkolwiek pomieszczeń mieszkalnych lub gospodarczych – powiedział tvp.info prok. Marcin Saduś, rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga.



Zbigniew P. powiedział, że jest niewinny. Teraz grozi mu 5 lat więzienia. Śledczy skierowali do sądu wniosek o aresztowanie mężczyzny. Uważają, że P. może stanowić poważne zagrożenie dla społeczeństwa.



W amoku zabił bliskich



Zbigniew P. od lat cierpi na poważne zaburzenia psychiczne. W 2001r. zamordował swojego ojca oraz babcię. Biegli orzekli jednak, że w chwili popełnienia czynu był niepoczytalny i w 2002 r. sąd zadecydował o przymusowym umieszczeniu mężczyzny w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Po trzech latach, lekarze uznali, że Zbigniew P. nie stanowi już zagrożenia dla społeczeństwa i odzyskał on wolność.



W 2008r. został oskarżony o zamordowanie siekierą psa. Biegli uznali, że P. dopuścił się tego czynu w warunkach znacznie ograniczonej poczytalności.

źródło: portal tvp.info

To jednak nie koniec problemów Zbigniewa P. z prawem. Aktualnie odpowiada on przed sądem za znieważanie i bezprawnego wywierania wpływu na funkcjonariuszy publicznych, kierowanie gróźb karalnych oraz zniszczenia mienia. Początkowo mężczyzna był aresztowany, ale sąd uchylił ten środek zapobiegawczy. Z opinii biegłych, którzy badali P. w związku z tymi zarzutami, wynika, że cierpi on na poważne zaburzenia psychiczne i stanowi zagrożenie dla otoczenia.