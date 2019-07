Pasierbowie prezydenta Maduro ukarani za okradanie Wenezuelczyków

USA ogłosiły wprowadzenie sankcji wobec trzech pasierbów Nicolasa Maduro i kilku członków jego administracji, którym zarzuciły wzbogacenie się przy okazji dystrybucji artykułów żywnościowych, pochodzących z pomocy humanitarnej dla ludności Wenezueli.

„Dziś nakładamy kary, aby położyć kres najbardziej godnym potępienia praktykom władz w stosunku do narodu wenezuelskiego. (...) Nie pozwolimy Nicolasowi Maduro bogacić się kosztem cierpiącego głód narodu Wenezueli” – brzmiało oświadczenie przedstawiciela administracji USA, złożone wobec dziennikarzy.



Sankcje dotyczą m.in. pasierbów Nicolasa Maduro: Waltera, Yossera i Yoswala Floresów, to jest synów Cilii Flores, żony prezydenta Wenezueli.



Łącznie Departament Stanu USA zastosował sankcje wobec dziesięciu osób. Polegają one na zamrożeniu wszystkich aktywów i nieruchomości, jakie osoby te mogą posiadać na terenie Stanów Zjednoczonych, a także na zakazaniu im dokonywania wszelkich operacji finansowych z obywatelami USA.



Stany Zjednoczone wskazują jako człowieka stojącego na czele „aparatu korupcji” Kolumbijczyka Alexa Naina Saaba, który kieruje m.in. rządowym programem pomocy żywnościowej dla ludności.

źródło: pap

Według ministerstwa finansów USA Saab miał w 2018 roku pomagać rządowi Maduro w wymianie zasobów wenezuelskiego złota na rezerwy dewizowe. Te zasoby złota trafiły głównie do Turcji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jak podaje ministerstwo, „Saab wyprał setki milionów dolarów z pomocą fikcyjnych firm w Hongkongu, Emiratach Arabskich, Meksyku, Panamie, Kolumbii i innych krajach”.Ogłoszonymi w czwartek sankcjami USA objęły również 13 różnych przedsiębiorstw. Niektóre z nich są własnością Saaba; ich aktywa zostały przez Amerykanów zamrożone.