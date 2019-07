Spłonęły dziesiątki hektarów zboża. Pożar gasiły śmigłowce i samolot

Szesnaście jednostek straży pożarnej gasiło pożar zboża na polu pod Chróściną k. Opola. Jak poinformował oficer dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, spłonęło 55 hektarów pszenicy i pięć hektarów ścierniska.

Pożar na polu pszenicy w okolicach Chróściny objął kilkadziesiąt hektarów stojącego jeszcze w polu zboża. Ogień błyskawicznie przenosił się po wysuszonej pszenicy. Do akcji skierowano szesnaście jednostek straży pożarnej. Strażaków wspierał śmigłowiec i gaśniczy dromader należący do Lasów Państwowych.



– W tej chwili sytuacja jest opanowana. Straty będą bardzo duże, bo według wstępnych szacunków spłonęło 55 hektarów pszenicy i pięć hektarów ścierniska. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Nie wiadomo jeszcze, co mogło być przyczyną pożaru – powiedział oficer dyżurny KW PSP w Opolu.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Pożarom sprzyja panująca susza i wysokie temperatury powietrza. Strażacy zwracają uwagę na konieczność zachowania szczególnej ostrożności na polach, ważna jest także dbałość o dobry stan techniczny maszyn rolniczych.