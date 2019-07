Europa coraz bliżej. Trzy mecze, trzy zwycięstwa polskich zespołów

Piękny wieczór polskich zespołów w europejskich pucharach. Wreszcie! Lechia wygrała z Broendby (2:1), Piast pokonał Riga FC (3:2), a Legia zespół z Kuopio (1:0). To duże kroki w stronę III rundy eliminacji Ligi Europy.

Początek piłkarskiego lata nie był dla naszych klubów szczególnie udany. Piast, mistrz Polski, w dość kuriozalnych okolicznościach pożegnał się z marzeniami o Lidze Mistrzów, już w pierwszej rundzie ulegając BATE Borysów. Cracovia, czwarta siła poprzedniego sezonu Ekstraklasy, nie sprostała wypełnionemu młodymi talentami wicemistrzowi Słowacji, a Legia Warszawa długo męczyła się z amatorami z Gibraltaru. Śmiano się, szydzono, głośno zastanawiając, jak nisko upadła piłka nad Wisłą - i słusznie. Wreszcie jednak wydarzyło się coś dobrego. Coś, o czym można opowiadać – z umiarkowanym, bo umiarkowanym, to wciąż tylko przedsionek Europy – entuzjazmem.

Los chciał, że w II rundzie eliminacji Lechia trafiła na Broendby, Piast (po odpadnięciu z eliminacji Ligi Mistrzów dostaje się jeszcze szansę na podbój Ligi Europy) na łotewskie Riga FC, a Legia fińskie Kuopio.



Czwartkowy piłkarski "trójpak" otwierali ci pierwsi. Gdańszczanie, nie ma co do tego wątpliwości, trafili najtrudniej. Broendby to ceniona w Europie firma, która może nie podbija (już) Ligi Mistrzów, ale doświadczenie w pucharach ma niemałe, a i piłkarzy w składzie całkiem niezłych – na czele z reprezentantem Polski, Kamilem Wilczkiem.



Groźna marka nie przestraszyła jednak piłkarzy Piotra Stokowca, którzy – niesieni dopingiem rzadko widzianych na Baltic Arenie tłumów – sprawiali wrażenie zespołu o klasę lub dwie lepszego niż Duńczycy. Gdyby wykorzystali choć połowę stworzonych sytuacji, na rewanż mogliby wystawić juniorów. A tak: będą spore nerwy.

Haraslin mylił się na potęgę, problemy ze skutecznością miał właściwie każdy, a wynik 2:1 – w kontekście tego, co działo się na boisku – trzeba uznać za co najmniej mało satysfakcjonujący. Jeśli jednak w rewanżu Lechia zaprezentuje podobny poziom, nie powinna im się stać krzywda. Kto jak kto, ale Stokowiec na pewno odpowiednio przygotuje zespół.

Pluć sobie w brodę może również Piast. W pierwszej połowie – fatalny, przestraszony, z głupio straconym golem. W drugiej – wreszcie na miarę mistrza Polski. Strzelili trzy, choć mogli i powinni więcej. Co gorsze, szczególnie w kontekście rewanżu na wyjeździe, jeszcze jednego gola wbili im rywale. Choć, po prawdzie, to Piast... sam go sobie wbił. W zupełnie bezpiecznej sytuacji, Korun oddał piłkę głową do bramkarza. Plach stał jednak w okolicach "jedenastki", niczego się nie spodziewał, a futbolówka zdążyła niefortunnie doturlać się za linię. Na skromne zwycięstwo narzekać nie wypada, ale mogło i powinno być bardziej okazałe.



Narzekać można za to na Legię, którą – pomimo zwycięstwa (1:0) – kibice przy Łazienkowskiej pożegnali głośnymi gwizdami. Aleksandar Vuković wciąż nie odnalazł pomysłu na zespół, który przez 90 minut nie sprawiał wrażenia wielkiego faworyta, z ogromnym budżetem i aspiracjami co najmniej na fazę grupową rozgrywek. Legia była, najzwyczajniej w świecie, słaba. Jedynego gola strzelił Mateusz Wieteska, który wykorzystał dośrodkowanie Waleriana Gwilii z rzutu rożnego. Tyle dobrego. Legioniści mogą się cieszyć, że rywale z Kuopio nie wykorzystali dwóch niezłych sytuacji. Jeśli coś się natychmiast nie poprawi, szykuje się kolejna zmiana trenera...