Poseł zamienia Kukiz’15 na PiS. „Chcę być wartością dodaną”

Topnieje Klub Poselski Kukiz’15. Koleją osobą, która go opuściła, jest Norbert Kaczmarczyk. Poseł przechodzi do klubu Prawa i Sprawiedliwości i z listy tej partii ma wystartować w jesiennych wyborach parlamentarnych w okręgu tarnowskim.

– Ważnym jest dla mnie, aby podkreślić, że nie wyzbywam się swojej tożsamości, ponieważ tą tożsamością zawsze była dla mnie praca dla ludzi, a celem dobro Polski. Chcę tę pracę kontynuować – zapewnił poseł.



– Nie wolno zmarnować wypracowanego przez lata potencjału. To nie tylko aktywność w Sejmie. To także działalność w terenie. To trud podejmowany przez wielu świetnych ludzi w okręgu. Mam obowiązek tę działalność kontynuować, ponieważ nigdy nie jest tak, że praca jest skończona. Zawsze jest jeszcze wiele do zrobienia. Nigdy nie należy zatrzymywać się i spocząć na laurach – przekonywał Kaczmarczyk.



Poseł zapewnił, że jego celem jest „praca dla ludzi – praca dla Polski”. – Tę misję doskonale rozumie Prezes Jarosław Kaczyński. Właśnie w taki sposób działa Prawo i Sprawiedliwość. Wystarczy w tym względzie wspomnieć szereg działań podjętych od początku kadencji. Opowiedziałem się za licznymi programami i ustawami wspierającymi Polaków, polskie rodziny i naszą ojczyznę – dodał.



– W jesiennych wyborach będę ubiegał się o mandat posła na Sejm z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu tarnowskim. Dzięki sumiennej i rzeczowej pracy PiS cieszy się olbrzymim poparciem w tym regionie. Chcę być i wiem, że będę wartością dodaną. Jako głos młodego pokolenia. Jako reprezentant poglądów prawicowych – propolskich. Jako rolnik znający trud pracy na roli. Jako osoba zawsze wspierająca rodzinę i kultywująca tradycyjne wartości. Jako człowiek, który nie obawia się konkretnej pracy w Sejmie oraz w terenie – podkreślił.

źródło: inf.pras.

Kaczmarczyk podziękował również Pawłowi Kukizowi za otrzymaną szansę. – Ja jej nie zmarnowałem i nie zmarnuję, ponieważ moim celem zawsze była, jest i będzie praca dla ludzi – praca dla Polski. Życzę wszystkiego dobrego moim kolegom i koleżankom z Kukiz’15. Zapraszam do współpracy wszystkich z okręgu tarnowskiego, którym leży na sercu dobro Polski. Ja czuję odpowiedzialność za Polskę i chcę dla naszej Ojczyzny pracować – zapewnił.