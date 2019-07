Damski bokser z porsche: prokurator zadecydował o zatrzymaniu kierowcy

Prokuratura Okręgowa w Poznaniu podjęła decyzję o zatrzymaniu kierowcy porsche, który pobił, a potem próbował przejechać kobietę przechodzącą przez jezdnię w Lesznie. Śledczy wszczęli również postępowanie z urzędu; kierowcy może grozić do trzech lat więzienia.

Postępowanie dotyczy możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na zmuszaniu przemocą do określonego zachowania. Do zdarzenia doszło we wtorek. Kamery monitoringu zarejestrowały zachowanie kierowcy, który nie chciał przepuścić pieszej na przejściu.



Gdy kobieta zwróciła mu uwagę, wysiadł z auta uderzył ją w twarz. Następnie, choć stała przed maską samochodu, ruszył próbując ją przejechać.



W środę policja ustaliła tożsamość domniemanego sprawcy i przesłuchała poszkodowaną.

