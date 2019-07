Włamali się przez okno do staruszki, pobili ją i okradli

Dwóch mężczyzn został zatrzymanych pod zarzutem rozboju na 89-letniej kobiecie. Staruszka została zaatakowana we własnym domu w Chełmie (woj. lubelskie). Z powodu obrażeń została przewieziona do szpitala.

Do zdarzenia doszło w niedzielę. Dyżurny komendy otrzymał zgłoszenie o rozboju, do którego doszło w centrum Chełma. Z relacji zgłaszającej wynikało, że do mieszkania 89-letniej kobiety przez wyważone okno weszło dwóch mężczyzn.



Napastnicy zaatakowali i pobili starszą panią. Skradli z jej mieszkania portfel, telefon komórkowy, obrączkę i uciekli. Ranna kobieta trafiła do szpitala.



Kryminalni wspierani przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie już następnego dnia zatrzymali prawdopodobnych sprawców. Okazali się nimi dwaj mężczyźni w wieku 37 i 38 lat, którzy nie posiadają stałego miejsca zamieszkania. Odzyskano również część skradzionego mienia.

źródło: KMP Chełm

Podejrzani wchodzili już wcześniej w konflikt z prawem. Młodszy z nich ma na koncie rozbój. Mężczyźni kilkukrotnie chcieli wypłacić pieniądze z bankomatu wykorzystując do tego celu skradzioną wcześniej kartę, ale im się to nie udało, gdyż nie znali PIN-u.W środę obydwaj zostali doprowadzeni do sądu, który zdecydował o ich aresztowaniu na okres trzech miesięcy. Za rozbój grozi im do 12 lat więzienia.