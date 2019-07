Minister edukacji pyta: Co Warszawa zrobiła z funduszami na miejsca w bursach?

– Miasto Warszawa na zabezpieczenie dodatkowych miejsc w bursach dla uczniów spoza stolicy uzyskało 1 mln zł. Jak je wykorzystało, to pytanie do prezydenta miasta – powiedział minister edukacji Dariusz Piątkowski komentując podaną przez stołeczny ratusz informację o braku miejsc w internatach. Wskazał również, że nie ma poważnego problemu z dostaniem się do szkół średnich w stolicy.

Szef MEN wyjaśnił, że konieczność zabezpieczenia większej ilości miejsc w bursach była znana wcześniej.



– Ta sytuacja może generować dodatkowe wydatki i dlatego w subwencji oświatowej została przeznaczona kwota na ten cel, dla powiatów, które powinny zabezpieczyć dodatkowe miejsca noclegowe. W skali całego kraju przeznaczyliśmy na to ok. 50 mln zł. Miasto Warszawa w ramach tego komponentu uzyskało dodatkowo 1 mln zł – poinformował Piontkowski.



W bursach i w internatach w Warszawie jest ok. 1,6 tys.-1,7 tys. miejsc. Jak zauważył minister edukacji, już w poprzednich latach o miejsca w stołecznych szkołach aplikowało ok. 7 tys. uczniów spoza Warszawy.



– Także w ubiegłych latach nie mieli szansy na to, żeby otrzymać miejsce w internacie czy w bursie. Warszawa niewiele robiła, żeby tę liczbę miejsc zwiększyć, chociaż miała dodatkowo w subwencji ok. 1 mln zł. Jak miasto st. Warszawa wykorzystało pieniądze i przygotowało się na znalezienie i przygotowanie miejsc w bursach i internatach, to pytanie do prezydenta miasta – powiedział szef MEN.



W tym roku w bursach zaproponowano uczniom zaledwie 169 miejsc. – Prezydent Warszawy musiał zdawać sobie sprawę, że liczba aplikujących będzie większa. To było ok. 17 tys. osób – dodał.

#wieszwiecej Polub nas