Przegrał wybory, został wezwany na przesłuchanie. Śledczy sprawdzają Poroszenkę

Były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko został przesłuchany przez Państwowe Biuro Śledcze w związku ze sprawą sprzedaży należącej do niego w przeszłości stoczni Kuźnia na Rybackiej. Były szef państwa twierdzi, że sprzedaż była całkowicie przejrzysta.

– Udzieliliśmy dziś wyjaśnień w związku z postępowaniem w sprawie całkowicie przejrzystej umowy o kupnie-sprzedaży stoczni Kuźnia na Rybackiej, która odbyła się bez mojego udziału – oświadczył Poroszenko po rozmowie ze śledczymi.



Na czas prezydentury przekazał on zarządzanie swoimi aktywami firmie Rothschild Trust.



Były prezydent poinformował, że Państwowe Biuro Śledcze prowadzi również postępowanie przeciwko kojarzonej z nim stacji telewizyjnej Priamyj. – Poinformowano nas o tym. Jednocześnie nie mają oni informacji na temat kanałów prorosyjskich – wskazał.



Gdy były szef państwa wyszedł z siedziby Biura Śledczego, na maskę samochodu, do którego wsiadł, wskoczył młody mężczyzna. Ochroniarze Poroszenki ściągnęli go na ziemię, po czym wywiązała się bójka. Były prezydent nie ucierpiał.

źródło: pap

Media wyjaśniły, że napastnikiem był Mykyta (Nikita) Makiejew, Rosjanin, który w latach 2014-2015 walczył przeciwko prorosyjskim separatystom w Donbasie w szeregach pułku ochotniczego Azow. 18 lipca następca Poroszenki, nowy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, nadał mu ukraińskie obywatelstwo.Zawiadomienie o możliwości popełnienia przez Poroszenkę przestępstwa podczas sprzedaży stoczni złożył w maju Andrij Portnow, były zastępca szefa administracji prezydenckiej ukrywającego się w Rosji byłego prezydenta Wiktora Janukowycza. Portnow powrócił na Ukrainę w maju, przed drugą turą wyborów prezydenckich, w których zwyciężył Zełenski.