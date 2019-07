Afgańczyk miał zastrzelić Czecha, sam zmarł po pobiciu. Zatrzymano czterech żołnierzy

Czeska żandarmeria wojskowa postawiła zarzuty czterem tamtejszym żołnierzom w związku ze śledztwem w sprawie śmierci żołnierza afgańskiego. Ten ostatni miał wcześniej zastrzelić Czecha.

Czterech wojskowych zatrzymała policja w środę w Prościejowie na Morawach. Zarzuca im się, że nie poinformowali o przestępstwie, do którego miało dojść w Afganistanie.



Żandarmeria pod nadzorem prokuratury wyjaśnia obecnie okoliczności śmierci afgańskiego żołnierza, który miał jesienią 2018 roku zastrzelić w bazie Szindand w prowincji Herat czeskiego żołnierza, 42-letniego Tomasza Prochazkę, przewodnika psa wojskowego. Rannych zostało wówczas jeszcze dwóch czeskich żołnierzy.



Afgański żołnierz został zatrzymany bezpośrednio po śmierci Prochazki i trafił do aresztu sił amerykańskich i sojuszniczych. Gdy przekazano go siłom afgańskim, miał ślady pobicia i był nieprzytomny. Krótko później zmarł.



O możliwym współudziale czeskich i amerykańskich żołnierzy w spowodowaniu śmierci Afgańczyka pisał w listopadzie 2018 r. dziennik „New York Times”. Wówczas minister obrony Lubomir Metnar odrzucił oskarżenia wobec czeskich żołnierzy.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

NATO formalnie zakończyło swoją misję bojową w Afganistanie w 2014 roku, lecz kilkanaście tysięcy żołnierzy amerykańskich i krajów NATO wspiera i szkoli afgańskie oddziały oraz przeprowadza misje zapobiegające atakom.W działaniach w Afganistanie uczestniczy 345 czeskich żołnierzy. Od początku misji w 2007 roku w kraju tym zginęło 14 Czechów.