Był symbolem nowoczesności, jest zabytkiem. Konserwator objął ochroną dworzec

Na Dworcu Centralnym im. Stanisława Moniuszki w Warszawie została odsłonięta tabliczka – biało-niebieski znak informujący, że obiekt ten znajduje się w rejestrze zabytków. Jest to największy dworzec kolejowy w Polsce, oddany do użytku w grudniu 1975 r.

– To historyczna chwila. Dworce kolejowe są symbolem modernizacji, społecznej mobilności, bywają często scenerią filmową. Z tym dworcem kojarzy się słynny serial „Czterdziestolatek” - powiedziała podczas uroczystości wiceminister kultury, generalny konserwator zabytków Magdalena Gawin.



Zdaniem Gawin wpis ten oznacza, że dostrzeżono „wielką wartość polskiego modernizmu” i dowodzi, „że infrastrukturalny rozwój Polski może przebiegać w szacunku dla dziedzictwa”.



– Musimy zachować dla kolejnych pokoleń najlepsze rozwiązania polskiego modernizmu – wyjaśniła.

#wieszwiecej Polub nas

(fot. PAP/Leszek Szymański)

Kolejna warszawska kamienica w rejestrze zabytków Kolejna kamienica mieszkalna w Warszawie została wpisana do rejestru zabytków woj. mazowieckiego. Budynek znajduje się na Pradze Północ przy ulicy... zobacz więcej

Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel powiedział, że „polska kolej patrzy w bardzo odległą przyszłość, bo modernizuje szlaki kolejowe i dworce oraz dba o infrastrukturę”. Dodał, że ponad 100 dworców w Polsce objęto już ochroną konserwatorską.

Prezes PKP Krzysztof Mamiński przypomniał, że „kiedy w grudniu 1975 r. oddawano do użytku Dworzec Centralny był on synonimem nowoczesności obiektów dworcowych w polskim kolejnictwie”.



– Mało kto już pamięta, że to tu zainstalowano pierwsze automatyczne drzwi otwierające się pod naciskiem osób wchodzących i wychodzących z dworca. Piękne białe marmury przywieziono z Kazachstanu, a czarny granit ze Szwecji – mówił.



Wymienił również „pierwsze pochylnie i schody ruchome wyprodukowane we Francji i pierwszy kolorowy telewizor zainstalowany na antresoli” dworca. (fot. arch. PAP/CAF archiwum)

Prezydent zainaugurował odbudowę Pałacu Saskiego w Warszawie – Chciałbym, by odbudowa Pałacu Saskiego, którą dziś inaugurujemy, była symbolem nawiązania do procesu odbudowy Polski 100 lat temu oraz by była... zobacz więcej

Według mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków prof. Jakuba Lewickiego Dworzec Centralny „to nasz najcenniejszy dworzec kolejowy, a jednocześnie wizytówka architektury drugiej połowy lat 70”.



– Nadal ta architektura jest efektowna i nadal wzbudza podziw oglądających – ocenił, dodając że dzisiaj dworzec ten „postrzegany jest jako element zabytkowy, ale nowoczesny”.



Podkreślił, że ochrona konserwatorska „wcale nie oznacza, że nie można dworca przebudowywać, ale że wszystkie przebudowy i modernizacje muszą uzyskać akceptację wojewódzkiego konserwatora zabytków”. – Bardzo bym chciał, aby dworzec się modernizował, ale i zachowywał wartości zabytkowe – podkreślił.



Objęcie ochroną konserwatorską obiektu pozwoli zachować bryłę modernistycznego dworca i układ przestrzenny w obecnej formie. (fot. arch. PAP/Jakub Grelowski)

Dworzec Centralny został oddany do użytku 5 grudnia 1975 roku, stając się główną stacją stolicy obsługującą ruch dalekobieżny. Budowa bardzo nowoczesnego na owe czasy obiektu trwała 3 lata i była jedną ze sztandarowych inwestycji w Polsce w latach 70. XX wieku.



Dzięki temu na dworcu pojawiły się dotychczas niestosowane w Polsce rozwiązania i urządzenia, takie jak ruchome chodniki na pochylniach czy nowoczesne schody ruchome i automatycznie otwierane drzwi wyprodukowane w krajach zachodnich.



Kompleks, w skład którego weszły m.in. hala główna, podziemne perony, przejścia oraz galerie, został zaprojektowany przez architektów Arseniusza Romanowicza i Piotra Szymaniaka. Wykonany w stylu późnego modernizmu dworzec bardzo szybko stał się nie tylko kolejowym sercem stolicy, ale także jednym z jej symboli.