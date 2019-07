Wiceszef MSZ: Będzie drugi wniosek o ekstradycję skazanego za oszustwa Rafała Gawła

Będzie drugi wniosek o ekstradycję skazanego za oszustwa gospodarcze założyciela Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich Rafała Gawła – powiedział w programie „Minęła 20” wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk.

Rafał Gaweł, założyciel Ośrodka Monitorowań Zachowań Rasistowskich, został skazany za oszustwa na szkodę banku, przedsiębiorców i fundacji oraz próbę udaremnienia egzekucji wierzytelności. Najpierw sąd wymierzył mu cztery lata więzienia, jednak sąd apelacyjny obniżył karę do dwóch lat.



Mężczyzna nie przyznał się do winy, uważa, że został skazany w „niesprawiedliwym procesie, na podstawie sfabrykowanych dowodów”.



Gaweł, po tym jak został skazany, uciekł do Norwegii, gdzie wystąpił o azyl polityczny. Założyciel OMZR skarżył się m.in. na to, że jest prześladowany przez polskie władze ze względu na swoją orientację seksualną i przynależność do społeczności LGBT+ . Co ciekawe, uciekł on do Norwegii wraz z żoną i córką.



Pytany o tę sprawę wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk stwierdził, że „każdy może ocenić, jaka jest wiarygodność tego rodzaju wymówek, że rzekomo jest prześladowany przez orientację seksualną”.

źródło: TVP Info

– Sąd bardzo jasno ocenił, jaki jest powód uwzględnienia zarzutów prokuratury i skazania prawomocnym wyrokiem, który powinien być wykonany – powiedział i podkreśli, że „w związku z tym wyrokiem będzie wniosek o ekstradycję”.Jak zauważył, będzie to już drugi wniosek, „ponieważ pierwszy trafił kilka tygodni temu do Norwegii”.– Dwa wnioski, jeden w przygotowaniu, jeden już złożony – oznajmił wiceminister.– Można zastanawiać się, czy wymiar sprawiedliwości, w tym przypadku sąd, którego tak często niezależności bronią niektórzy politycy czy niektórzy działacze, również jak sądzę pan Rafał Gaweł, czy nie jest właśnie odpowiednim organem, żeby ocenić jego działalność. W tym przypadku ta ocena jest jednoznaczna – zauważył.