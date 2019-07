Żona szefa sztabu PO: Nie ma leku dla córki! Internauta: jest w aptece tuż obok Pani

Dorota Brejza, adwokat, współpracownica i żona szefa sztabu wyborczego PO, Krzysztofa Brejzy, poskarżyła się na Twitterze, że nie może kupić leku dla dziecka, a zamiennik jest w przypadku jej córki niemożliwy do zastosowania. Jeden z internautów natychmiast znalazł lek – w aptece znajdującej się 3 minuty spacerem od kancelarii pani mecenas. Później uzupełnił listę o dwie kolejne, położone niewiele dalej.

Z wpisów mec. Brejzy wynika, że jej córka musi zażywać po pół tabletki euthyroxu, leku podawanego w schorzeniach tarczycy. Zamiennikiem euthyroxu jest letrox, jednak by uzyskać tę samą dawkę (12,5 µg lewotyroksyny sodowej) należało by tabletki dzielić na 4 części, co, jak twierdzi żona szefa sztabu PO, jest niewykonalne. Dlatego musi kupić euthyrox, nie może korzystać z zamiennika.

Nasze dziecko bierze najniższą dawkę Euthyroxu 12,5. Można tabletkę 25 podzielić na pół.Leku jednak nie ma



Nie ma zamiennika na tę dawkę,Letrox 50 podzielony na 4 okropnie się kruszy,nie mogę podać takiego leku córce



To jest realny problem wielu Polaków. #ListaBrakujacychLekow — Dorota Brejza (@Dorota_Brejza) 24 lipca 2019

kłamaliście, kłamiecie i kłamać pewnie będziecie.



Letrox nie jest produkowany w dawce 12,5 https://t.co/ARpedcMZPA



Euthyrox nie jest produkowany w dawce 12,5 https://t.co/BrUxLA875V



Euthyrox 25 może pani kupić 226 m od miejsca pani pracy, w ZIKO APTEKA Gliwice, Zwycięstwa 3 — 10 murzynków® (@10murzynkow) 25 lipca 2019

Gdzie jest ten problem? W pani partii? W pani głowie?

To apteki obok pani miejsca pracy.

Wszędzie Euthyrox N 25 jest, tylko u pani w tweetach nie ma. pic.twitter.com/K7FTAEAtWL — 10 murzynków® (@10murzynkow) 25 lipca 2019

Jeden z internautów natychmiast znalazł aptekę, odległą o 226 m od kancelarii Doroty Brejzy, gdzie lek jest dostępny.Później ten sam internauta, o nicku „10 murzynków”, znalazł pani mecenas jeszcze dwie inne apteki, w których euthyrox 25 jest dostępny.Dorota Brejza nie podziękowała rozmówcy, tylko oskarżyła – identyfikując z partią rządzącą – o odpowiedzialność za „brak leków w całej Polsce”.

To jeszcze raz...

kłamaliście, kłamiecie i kłamać pewnie będziecie...



3 apteki w Inowrocławiu najbliżej pani miejsca pracy.

W każdej z nich jest lek, którego niby pani nie może kupić dla swojego dziecka.

To jak pani manipuluje to żenada i dno. #ListaBrakujacychLekow pic.twitter.com/yoWSfXQjgq — 10 murzynków® (@10murzynkow) 25 lipca 2019

To jeszcze raz.

Gdzie pani nie może kupić Euthyroxu 25 dla swojego dziecka, skoro jest w kilku aptekach, 3 do 7 minut drogi od pani miejsca pracy?



Wykorzystuje pani chorobę swojego dziecka do kampanii politycznej? — 10 murzynków® (@10murzynkow) 25 lipca 2019

źródło: Twitter

Gdy „10 murzynków” przypomniał, że prawniczka podała konkretny przykład, ta zmieniła temat. Na pytanie, czy wykorzystuje chorobę dziecka w kampanii, nie odpowiedziała.Dorota Brejza nigdy nie ukrywała, że ma wpływ na swojego męża, szefa sztabu wyborczego PO. We wspólnym wywiadzie, jakiego udzielili portalowi natemat.pl, przyznaje, że gdy „mąż coś pisze, dzwoni do mnie i się pyta: Dora, nie za ostro?. A ja: nie, jedziemy, jedziemy” - opowiadała. „Bywa też i tak, że to mąż łagodzi. Zazwyczaj jednak, gdybym to ja miała się wypowiadać, to pewnie poszłabym trochę dalej niż on.” - mówiła Dorota Brejza.