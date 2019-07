Śmiertelnie potrąciła egzaminatora na placu manewrowym. Usłyszała zarzuty

68-letnia kobieta, która kilka tygodni temu w Rybniku (woj. śląskie) zdając egzamin na prawo jazdy śmiertelnie potrąciła egzaminatora na placu manewrowym, usłyszała w czwartek zarzut spowodowania wypadku w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym.

Do wypadku doszło pod koniec czerwca w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Rybniku. Zginął tam 35-letni egzaminator.



Informacje o przedstawieniu 68-latce zarzutu przekazała zastępca prokuratora rejonowego w Rybniku Barbara Drewniok. – Przesłuchana w charakterze podejrzanej odmówiła odpowiedzi na pytanie, czy przyznaje się do winy, odmówiła też składania wyjaśnień – powiedziała prokurator. Na przesłuchaniu w prokuraturze 68-latka stawiła się ze swoim obrońcą.



Sformułowanie zarzutu wobec kobiety poprzedziła analiza nagrań z monitoringu, który zarejestrował przebieg wypadku, a także zeznania świadków oraz opinia biegłego, który wskazał, że samochód, którym jechała podczas egzaminu 68-latka był sprawny.

Do wypadku doszło na placu manewrowym przy ulicy Ekonomicznej. 68-letnia kobieta podczas egzaminu na prawo jazdy potrąciła 35-letniego egzaminatora, który zmarł na skutek odniesionych obrażeń. Wszystko wskazuje na to, że zdająca egzamin pomyliła gaz z hamulcem, potrąciła egzaminatora, wjechała na pas zieleni i uderzyła zaparkowany obok samochód.

Na terenie rybnickiego WORD-u egzaminy odbywają się równolegle na kilku stanowiskach z torami do jazd na placu manewrowym. Potrącony mężczyzna egzaminował kogoś, gdy potrącił go samochód kierowany przez 68-latkę, zdającą egzamin na innym torze. – Wysiadł z innego pojazdu, prawdopodobnie chciał zareagować widząc, że dzieje się coś dziwnego – powiedziała prok. Drewniok.



Prokuratura zaznacza, że śledztwo nie dotyczy typowego wypadku na drodze – do tragedii doszło na placu manewrowym, a sprawcą jest osoba, która jeszcze nie zdobyła prawa jazdy. Mimo takich okoliczności, obowiązujące przepisy oraz orzecznictwo zezwalają na przedstawienie zarzutu spowodowania wypadku w ruchu lądowym - rozumianym szerzej niż tylko drogi publiczne.



Według śledczych sąd – kiedy już sprawa do niego trafi – zapewne weźmie te szczególne okoliczności wypadku pod uwagę. Za zarzucane 68-latce przestępstwo może grozić od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia.