PiS mówi o resecie w relacjach z Brukselą, opozycja straszy otwartą wojną

Politycy opozycji nie wierzą w dobre relacje rządu z przyszłą szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, która odwiedziła Warszawę. Choć premier Mateusz Morawiecki twierdzi, że rozmów o praworządności nie było, to Adam Szłapka, poseł Nowoczesnej nie ma wątpliwości: wkrótce temat powróci. Prawo i Sprawiedliwość w taki scenariusz jednak nie wierzy, bo Von der Leyen zawdzięcza stanowisko europosłom tej partii.

– Myślę, że za kilka tygodni problemem nie będzie dotychczasowy wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans, tylko Niemka, bo PiS bardzo lubi podkreślać problem z Niemcami. Myślę, że premier Morawiecki i cała ta ekipa bardzo jeszcze zatęskni za dotychczasowym szefem Komisji Europejskiej Jeanem Claude-Junckerem – powiedział portalowi tvp.info poseł Adam Szłapka.



Poseł nie wierzy w ocieplenie na linii Warszawa – Bruksela. – Ja nie mam poczucia, że jestem skonfliktowany z Unią Europejską, ale polski rząd ma od paru lat problem z przestrzeganiem zasad, na które my obywatele polscy zgodziliśmy się wybierając Unię Europejską w referendum akcesyjnym. Czy będzie reset? Z tego co wiem nowa szefowa Komisji Europejskiej jest znacznie bardziej pryncypialna w sprawach praworządności niż Frans Timmermans – stwierdził w rozmowie z portalem tvp.info Szłapka.



Zjednoczona Prawica podkreśla, że Ursula von der Leyen wybrała się do stolicy Polski zaraz po wizytach w Berlinie i Paryżu. – Ten reset jest potrzebny. Zarówno Polsce, jak i Brukseli. Do tej pory mieliśmy sytuację, w której po stronie Komisji Europejskiej była wyraźna niechęć wobec Polski. Niechęć spowodowana tym, że opozycja podsycała te niedobre nastroje wobec Polski. Dzięki głosom europarlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości szefowa Komisji Europejskiej obejmie swoje stanowisko. Jestem przekonany, że powinna inaczej patrzeć na kwestie praworządności. Praworządność jest ważna, ale oceniajmy ją we wszystkich krajach europejskich – powiedział w rozmowie z nami poseł PiS Janusz Śniadek.

Dobrym prognostykiem są słowa premiera, które padły podczas konferencji prasowej. Szef rządu przekonuje, że rozmowy o praworządności, której spodziewała się i nadal spodziewa opozycja, nie było. – Podczas 2,5–godzinnej rozmowy ani razu pani przewodnicząca nie wspomniała o tej kwestii, ani razu nie poruszyliśmy tej kwestii. Ja oczywiście również jej nie poruszyłem, ponieważ uważam, że należy ten rozdział jak najszybciej zamknąć. Był on nasycony niepotrzebnymi emocjami jednego z komisarzy poprzedniego składu – stwierdził Morawiecki.