„Dowód w śledztwie”. Ukraina przejęła rosyjski tankowiec

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy i ukraińska prokuratura zatrzymały rosyjski tankowiec, który – według nich – w listopadzie zeszłego roku blokował Cieśninę Kerczeńską. Doszło wówczas do rosyjskiego ataku na trzy niewielkie ukraińskie okręty wojskowe. Według ukraińskich danych, zatrzymany tankowiec uczestniczył w rosyjskiej operacji.

Rosyjski tankowiec zatrzymano w porcie w Izmaił w obwodzie odeskim. Jak poinformowała ukraińska służba bezpieczeństwa, tankowiec, który brał udział w blokadzie Cieśniny Kerczeńskiej, nosił nazwę „Neyma”. Obecnie – tej służby – aby zatrzeć ślady, Rosjanie przemianowali go na „Nika Spirit”.



Służba Bezpieczeństwa Ukrainy dokonała przeszukania statku, zarekwirowała też jego dokumenty, między innymi nagrania radiowe z listopada zeszłego roku, kiedy to doszło do ataku na ukraińskie okręty marynarki wojennej. Sam tankowiec uznano za dowód w toczącym się śledztwie.



Przeciwko zatrzymaniu rosyjskiego tankowca zaprotestowało MSZ Rosji, grożąc Ukrainie „poważnymi konsekwencjami” w przypadku „wzięcia zakładników” . Rosyjski urzędnik Vladimir Dzhabarov uznał też to zdarzenie za „absolutnie nielegalne”, jak podała agencja informacyjna RIA.

Po zeszłorocznym ataku na ukraińskie okręty, kraj ten wprowadził 30-dniowy stan wojenny na swoim terytorium. Rosja do tej pory przetrzymuje 24 ukraińskich marynarzy, których zatrzymała podczas ataku w listopadzie 2018 roku. Ukraina uznaje ich za jeńców wojennych.

Cieśnina Kerczeńska łączy Morze Azowskie z Morzem Czarnym. Moskwa zbudowała nad cieśniną most prowadzący z Rosji na zaanektowany przez nią Krym. Jednak Rzecznik Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych uznał tę budowę za kolejne naruszenie ukraińskiej suwerenności i integralności terytorialnej.



Zgodnie z umowami dwustronnymi Morze Azowskie i Cieśnina Kerczeńska to wewnętrzne terytoria obu państw, które mają na nich swobodę żeglugi.



Wcześniej, w październiku Parlament Europejski uchwalił rezolucję o łamaniu przez Rosję prawa międzynarodowego na Morzu Azowskim. Zwrócono w niej uwagę m.in. na nielegalne wydobywanie przez Rosję ropy naftowej i gazu na ukraińskich wodach terytorialnych. Podkreślono także, że Moskwa dąży do przekształcenia Morza Azowskiego w „jezioro wewnętrzne” Federacji Rosyjskiej.