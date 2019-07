Ryzyko samozapłonu w luksusowych autach. Powodem usterka w klimatyzacji

W samochodach marki Porsche Panamera (typ 970) produkcji niemieckiej istnieje możliwość zwarć elektrycznych w sterowniku nawiewu klimatyzacji. Może to prowadzić nie tylko do nieprawidłowego działania nawiewu, ale także do pożaru, również po wyłączeniu pojazdu. Właściciele wadliwych aut mogą skorzystać z akcji serwisowej.

Informację o usterce upublicznił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po informacji uzyskanej od Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.



Jak wyjaśniono, w samochodach Porsche Panamera typ 970 wyprodukowanych w Niemczech, istnieje możliwość zwarć elektrycznych w sterowniku nawiewu klimatyzacji, spowodowanych przedostawaniem się wody.



W zależności od skali przedostawania się wody, może to prowadzić do nieprawidłowego działania sterownika nawiewu klimatyzacji lub zwarć w jego wnętrzu i skutkować pożarem, co może się zdarzyć nawet po zaparkowaniu i wyłączeniu pojazdu.



Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 1 119 pojazdów. Volkswagen zadeklarował, że właściciele objętych kampanią samochodów będą listownie zapraszani do autoryzowanych stacji obsługi, gdzie auta zostaną naprawione.

źródło: UOKiK

UOKiK zastrzega, że nie jest właściwy do udzielania szczegółowych informacji konsumentom odnośnie akcji ogłaszanych i prowadzonych przez przedsiębiorców, zaś opublikowana informacja nie stanowi nakazu wycofania produktu z rynku ani nakazu odkupienia od konsumentów w rozumieniu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, ale stanowi realizację obowiązków producenta, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów Przedsiębiorca, który uzyskał informację, że produkt wprowadzony przez niego na rynek nie jest bezpieczny powinien niezwłocznie powiadomić o tym Prezesa UOKiK.