Politycy opozycji podzieleni w sprawie kandydata na polskiego komisarza

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że prezydencki minister Krzysztof Szczerski będzie kandydatem polskiego rządu do Komisji Europejskiej. – Na pewno będzie to kandydat, który wniesie dużo dobrego, dużo nowego do pracy Komisji. Biorąc pod uwagę tych komisarzy, których mieliśmy w przeszłości, jestem przekonany, że to będzie zdecydowanie lepszy komisarz – powiedział portalowi tvp.info poseł PiS Janusz Śniadek.

Część polityków opozycji ocenia kandydata na polskiego komisarza jako osobę neutralną. – Nie znam osobiście ministra Szczerskiego, ale też nie mam na jego temat negatywnej opinii. Polityk jak polityk. Poparcie naszych władz ma. Zobaczymy jak to będzie po drugiej stronie – stwierdził w rozmowie z portalem tvp.info poseł PO Grzegorz Furgo.



Nowoczesna przypomina, że niedawno minister Szczerski bezskutecznie ubiegał się o funkcję wiceszefa NATO. – Krzysztof Szczerski jest ostatnio takim dyżurnym kandydatem na każde stanowisko. Jeżeli to ma być otarcie łez, to uważam, że stanowisko w Komisji Europejskiej jest zbyt ważne, żeby kogoś pocieszać – powiedział portalowi tvp.info poseł Nowoczesnej Adam Szłapka.

#wieszwiecej Polub nas

W ocenie Sławomira Nitrasa z Platformy Obywatelskiej lepszą kandydatką od prezydenckiego ministra byłaby minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. – Pan Szczerski w Europie kojarzy się z bardzo niemądrymi wypowiedziami. Pani Emilewicz jest od niego lepsza, bo tych niemądrych wypowiedzi nie pamiętam. Pewnie ich nie było. Była bardziej wstrzemięźliwa, nie obrażała instytucji europejskich. Nie wymyślała projektów konstytucji, w których na przykład biskupi mieli zasiadać w polskim Senacie – stwierdził w rozmowie z portalem tvp.info poseł PO Sławomir Nitras.