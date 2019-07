Antyterroryści zakończyli akcję. Do grożącego mężczyzny weszli przez otwór w dachu

W czwartek, kilka minut po godzinie 20 zakończyła się akcja służb w Jastrowiu koło Złotowa, gdzie od środy służby negocjowały z mężczyzną grożącym wysadzeniem w powietrze budynku, w którym mieszka. Rzecznik policji w Złotowie podkom. Maciej Forecki powiedział w rozmowie z portalem tvp.info, że funkcjonariusze zdecydowali się na wyciągnięcie mężczyzny poprzez wykonany w dachu przelot w momencie, gdy z budynku zaczął wydobywać się dym. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala.

Od środy negocjatorzy policyjni próbowali nakłonić do otwarcia drzwi mężczyznę, który zabarykadował się na poddaszu domu wielorodzinnego. Desperat groził wysadzeniem budynku w powietrze.



Rzecznik policji w Złotowie podkom. Maciej Forecki powiedział w rozmowie z portalem tvp.info, że w czwartek wieczorem policja wydobyła mężczyznę z budynku.



– Po godzinie 20 policjanci i negocjatorzy policyjni, którzy prowadzili rozmowy z tym mężczyzną, w pewnym momencie usłyszeli głos rozszczelniającej się butli. Spod dachu zaczął wydobywać się dym. Wówczas została podjęta decyzja o wyciągnięciu tego mężczyzny poprzez wykonany w dachu przelot – relacjonował

#wieszwiecej Polub nas

źródło: portal tvp.info

– Policjanci, strażacy i służby medyczne wydobyły tego mężczyznę . Został przekazany służbom medycznym i przetransportowany do szpitala. Jego życiu w tej chwili nie zagraża niebezpieczeństwo – powiedział podkom. Maciej Forecki.Funkcjonariusz przyznał, że do działań w tej sprawie zostali oddelegowani „najbardziej doświadczeni policjanci w zakresie prowadzenia rozmów z osobami znajdującymi się w kryzysie”.– W trakcie tych działań została sprawdzona również kubatura pomieszczenia, w którym znajdował się ten mężczyzna. Nie pozwalała ona na podjęcie siłowego wejścia, stąd też prowadzone przez nas negocjacje od dnia wczorajszego do dnia dzisiejszego – powiedział portalowi tvp.info.– Cieszymy się, że nasze działania były skuteczne. Oprócz mężczyzny, nikt z policjantów ani osób postronnych nie ucierpiał – poinformował.