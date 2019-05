Miażdżące zwycięstwo PiS w eurowyborach

Państwowa Komisja Wyborcza ok. godz. 6.30 podała niepełne wyniki niedzielnych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Po podsumowaniu danych z 26166 na 27285 obwodowych komisji wyborczych – co stanowi 95,9 proc. wszystkich komisji wyborczych – najlepszy wynik uzyskał KW Prawo i Sprawiedliwość zdobywając ponad 46 proc. głosów. Drugi KKW Koalicja Europejska PO PSL SLD .N ZIELONI zdobył 37,87 proc. głosów.

Na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego zagłosowało 5,9 mln wyborców. To 46,01 proc. głosów.



Kandydaci wystawieni przez Koalicję Europejską zdobyli 4,8 mln głosów, czyli 37,87 proc. głosów. Trzeci najlepszy wynik w wyborach uzyskała Wiosna Roberta Biedronia, na którą głosy oddało ponad 770 tys. Polaków i ma 6,02 proc. głosów. Czwarty wynik uzyskała Konfederacja z ponad 584 tys. głosów – 4,55 proc. głosów. Oznacza to, że ugrupowanie spada poniżej progu wyborczego, który wynosi 5 proc.



Na kolejnych pozycjach znalazły się KWW KUKIZ'15 (476 tys. głosów - 3,71 proc.) i KKW Lewica Razem (158 tys. głosów - 1,23 proc.)





#wieszwiecej Polub nas