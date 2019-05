USA: Polonia zagłosowała. Miażdżące zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości

W Stanach Zjednoczonych w wyborach do parlamentu europejskiego wyraźne zwycięstwo odniosło Prawo i Sprawiedliwość. Ugrupowanie to zdobyło prawie 60 procent głosów. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Europejska, na którą głosowała jedna piąta wyborców, a na trzecim – Konfederacja i Narodowcy.

Największy sukces Prawo i Sprawiedliwość odniosło w okręgu chicagowskim uzyskując tam 70% głosów. Ugrupowanie to zwyciężyło także w Nowym Jorku z wynikiem 51 procent. Koalicja Europejska wygrała w Waszyngtonie i Los Angeles. Jednak w tych okręgach głosowało tylko po kilkaset osób.



W całych Stanach Zjednoczonych Koalicja Europejska uzyskała 21 procent głosów, czyli znacznie mniej niż w Polsce. Lepszy wynik niż w kraju zanotowała Konfederacja z zdobywając 13% głosów. Stało się to dzięki wyborcom z Nowego Jorku i Chicago. Wiosna Roberta Biedronia uzyskała w USA niespełna pięcioprocentowe poparcie.



W całych Stanach Zjednoczonych do udziału w wyborach zarejestrowało się około 12 tysięcy 300 osób. W głosowaniu wzięło udział 10 i pół tysiąca Polaków. Najwięcej osób zagłosowało w okręgu chicagowskim – 5 tysięcy – oraz nowojorskim – ponad 4 tysiące osób.





