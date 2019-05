Premier Grecji zapowiedział przedterminowe wybory parlamentarne

Premier Grecji Aleksis Tsipras zapowiedział przedterminowe wybory parlamentarne. Najprawdopodobniej odbędą się one 30 czerwca. W niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego rządząca lewicowa Syriza poniosła porażkę. O ponad 9 punktów procentowych wyprzedziła ją największa opozycyjna partia, konserwatywna Nowa Demokracja.

Według wstępnych wyników w wyborach do Parlamentu Europejskiego Nowa Demokracja uzyskała ponad 33 procent głosów, a rządząca lewicowa Syriza 24 procent głosów. Nowa Demokracja wygrała też w wyborach lokalnych i regionalnych, które odbyły się w Grecji tego samego dnia.



Wyniki wyborów są przytłaczające dla rządzącego ugrupowania, które przegrało w zdecydowanej większości regionów. Premier Grecji Aleksis Tsipras oświadczył, że nie zignoruje tego wyniku.



Zapowiedział, że zaraz po drugiej turze wyborów lokalnych zwróci się do prezydenta Grecji z wnioskiem o ogłoszenie natychmiast przedterminowych wyborów parlamentarnych. Planowo miały się one odbyć w Grecji w październiku.





#wieszwiecej Polub nas