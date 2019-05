Wyniki late poll: PiS powiększa przewagę nad KE

Prawo i Sprawiedliwość powiększa przewagę nad Koalicją Europejską w wyborach do Parlamentu Europejskiego – wynika z sondażu late poll na godz. 23.30. Oznacza to zwiększenie tej przewagi do 4,7 proc. Na trzecim miejscu pozostaje Wiosna, z wynikiem 6,7 proc. Poza podium znalazła się Konfederacja – 6,2 proc. Progu nie przekroczył Kukiz’15 i Lewica Razem.

Z badania late poll pracowni IPSOS, opublikowanego przez TVP Info wynika, że PiS może zwiększyć przewagę nad drugą siłą polityczną – Koalicją Europejską. Z badania late poll wynika, że rozkład mandatów dla poszczególnych komitetów wciąż pozostaje taki sam.



Według tych wyników Prawu i Sprawiedliwości przypadają 24 mandaty, Koalicji Europejskiej – 22. Po trzy mandaty dla Wiosny i Konfederacji. Pozostałe dwa komitety bez mandatów w PE.



Sondaż late poll nieznacznie różni się od pierwszego, opublikowanego tuż po zamknięciu lokali wyborczych. PiS zdobyło 43,1 proc. poparcia, KE – 38,4 proc. Kolejno Wiosna z poparciem 6,7 proc., Konfederacja 6,2 proc. Pod pięcioprocentowym progiem znalazły się Kukiz’15 – 3,8 proc. i Lewica Razem 1,4 proc.

