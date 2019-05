PiS wygrywa na wsi, Koalicja Europejska – w miastach

Prawo i Sprawiedliwość zdecydowanie wygrywa na wsi, osiągając ponad 56 proc. głosów wobec 27,5 proc. dla Koalicji Europejskiej. Im większy ośrodek miejski, tym liczba głosów oddanych na partię rządzącą mniejsza. W dużych miastach na Koalicję Europejską głosowało ponad 50 proc. wyborców, na PiS – 27 proc.

Na wsi wygrywa PiS z wynikiem 56,3 proc. Na Koalicję Europejską głosowało tu 27,5 proc. W małych miastach (do 50 tys.) zwyciężała już Koalicja Europejska. Głosowało na nią 42,8 proc., podczas gdy na PiS – 38,7 proc. W miastach od 51 do 200 tys. na Koalicję Europejską głosowało 42,7 proc., a na PiS 36,4 proc.



Przewaga opozycji staje się bardziej widoczna w dużych miastach. 31,6 proc. wyborców w miastach mających od 201 do 500 tys. mieszkańców głosowało na PiS. Koalicja Europejska miała tam 51 proc. W największych miastach (powyżej 500 tys.) na Koalicję Europejską głosowało 50,4 proc. wyborców, na PiS – 27 proc.



Wśród innych komitetów największe różnice w odniesieniu do miejsca zamieszkania wyborców odnotowała Wiosna. Na wsi głosowało na nią 4,9 proc., podczas gdy w największych miastach aż 10,2 proc.

