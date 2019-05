Samuel Pereira: Co nam mówią te wybory?

Był jeden cel, który łączył Prawo i Sprawiedliwość oraz Koalicję Europejską – choćby minimalna wygrana. Tylko rządzącym udało się to osiągnąć, ale to niejedyny wniosek ze wstępnych wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego. Po tej niedzieli wzmocniła się nie tylko pozycja Jarosława Kaczyńskiego, ale też Mateusza Morawieckiego, który sprawdził się w najtrudniejszej dla tej partii kampanii wyborczej.

Najtrudniejsze, jeśli chodzi o mobilizację wybory, maksymalna frekwencja – a i tak Prawo i Sprawiedliwość dostało 42,4 proc. głosów oraz dwa mandaty i 3,3 punktów procentowych przewagi nad drugą na podium Koalicją Europejską. Takie są wstępne dane sondażowe, które z pewnością ulegną korekcie, jednak ciężko się spodziewać większych zmian. Co te wyniki mówią nam o ostatnich latach, miesiącach i okresie politycznym który przed nami?



Wniosek 1



Grzegorz Schetyna dokonał czegoś, co się nigdy Donaldowi Tuskowi nie udało – zjednoczył kilka centrowo-liberalnych partii w jeden komitet wyborczy; jednak nawet to nie dało mu zwycięstwa. Zacznie się czas rozliczeń – jeśli nie w Platformie Obywatelskiej, to w PSL i SLD na pewno. Czy KE wytrzyma razem do kluczowych wyborów parlamentarnych? Nie sądzę.



Wniosek 2



Po niedzielnej przegranej trudno będzie Donaldowi Tuskowi umyć ręce, bo zaangażował się w tej kampanii totalnie, kosztem powagi sprawowanej przez niego funkcji szefa Rady Europejskiej. Przegrała bezstronność, wygrała strategia „wszystkie ręce na pokład”. Wizja powrotu na białym koniu czy nadzieje na magiczny wpływ Tuska na wynik wyborów został negatywnie zweryfikowany.



Jeśli nie wydarzy się nic wyjątkowego w polskiej polityce, na przejęcie władzy w PO z rąk Grzegorza Schetyny były premier i jego stronnicy w PO nie mają co liczyć. Warto zauważyć też, że Donald Tusk oraz prezydenci Rafał Trzaskowski i Aleksandra Dulkiewicz, którzy mieli być wsparciem dla PO w końcówce kampanii, tak naprawdę nie tylko nie zwiększyli stanu poparcia swojej partii, ale prawdopodobnie skutecznie jej zaszkodzili. Mam tu na myśli nieudane występy szefa RE, ale też nagrywanie spotu na terenach powodziowych przez Rafała Trzaskowskiego czy patronowanie sobotniemu marszowi LGBT w Gdańsku, gdzie niesiono waginę jako Najświętszy Sakrament.

Wniosek 3



Mimo pewnych napięć wewnętrznych i problemów jakie po dwóch latach rządów zaczęły się w obozie władzy, PiS zachowało jedność, przeprowadziło skutecznie kampanię do najtrudniejszych dla niego wyborów. Sukces ma wielu ojców, jednak w tym wypadku wymienić można dwóch polityków dobrej zmiany: prezesa PiS i premiera.



Jarosław Kaczyński osobiście przyłożył się do ułożenia takiego, a nie innego układu na listach wyborczych, brał aktywny udział w kampanii, zażegnał wewnętrzne spory, a w ostatnim tygodniu skutecznie zmotywował wyborców PiS, by poszli do urn wyborczych i potwierdzili wyniki sondaży. Z kolei Mateusz Morawiecki po ciężkich wyborach samorządowych, stanął na czele kolejnej kampanii, co spowodowało, że stał się celem nr 1 zarówno polityków tzw. totalnej opozycji, jak i wszystkich sprzyjających jej mediów.



Wniosek 4



„Gazeta Wyborcza” wykonała w tym roku tytaniczną pracę, żeby pomóc Koalicji Europejskiej w osłabieniu głównego rywala. Temat inwestycji Srebrnej opisywany był jako serial mafijny, z tablicami pełnymi strzałek, akcją kampanijną PO i dziesiątkami konferencji prasowych.



Z czasem okazało się, że to nie tylko kapiszon, ale temat, który przysporzył Jarosławowi Kaczyńskiemu sympatii. Wisienką na torcie była decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego z końca kwietnia; uchyliło ono decyzję urzędników Rafała Trzaskowskiego, którzy nie zgodzili się na budowę biurowca - dwóch wież spółki Srebrna. Prezes PiS się wzmocnił i skonsolidował Zjednoczoną Prawicę i jej wyborców.

Wniosek 5



Po atakach na Kaczyńskiego przyszedł czas na premiera. Mateusz Morawiecki stanął przed politycznym wyzwaniem związanym z protestem nauczycieli, który ostatecznie został ugaszony bez większych strat. Skuteczne działanie państwa pokazało, że PiS jest w stanie sobie poradzić z dużym kryzysem i zabezpieczyć egzaminy uczniów. Bilans rządów Morawieckiego to nie tylko rekordowa ściągalność podatkowa, najniższe bezrobocie od początku transformacji, dziesiątki tysięcy Polaków, którzy z Wielkiej Brytanii wrócili do Polski, najlepszy ze wszystkich państw OECD wzrost gospodarczy, 21 proc. wzrostu w inwestycjach czy wdrażanie „piątki Kaczyńskiego”.



Na konto szefa rządu idzie też skuteczne rozbrojenie największej narracyjnej bomby opozycji, czy przekaz o polexicie. To, co miało być głównym paliwem KE w tej kampanii, musiało ustąpić sprawom światopoglądowym, karcie LGBT czy dyskusji o programie KE, a raczej jego braku.



Ważne jest nie tylko to, co Morawiecki zrobił jako twarz kampanii, ale też jak skutecznie udało mu się obronić przed politycznym bombardowaniem, na które złożyły się teksty „Gazety Wyborczej” o gruntach we Wrocławiu czy książki Tomasza Piątka i byłego PR-owca banku BZ WBK Piotra Gajdzińskiego.



Po raz kolejny okazało się, że kolejne kryzysy są dla Mateusza Morawieckiego nie tyle zagrożeniem, co wyzwaniem, z którego wychodzi mocniejszy. W ten sposób weryfikuje się przywódcze zdolności. Czy staną się one gwarantem drugiej kadencji dla Prawa i Sprawiedliwości?

