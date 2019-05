Możemy partyjniakom dzisiaj powiedzieć – wiosna wasza, jesień nasza – powiedział po ogłoszeniu wyników exit poll wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka, który w wyborach do Parlamentu Europejskiego był „jedynką” Kukiz’15 w Warszawie.

PiS z poparciem proc. 42,4 proc. zwyciężyło w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego – wynika z sondażu IPSOS. Koalicja Europejska uzyskała 39,1 proc. głosów. Z sondażu wynika też, że do Parlamentu Europejskiego dostała się Wiosna Roberta Biedronia z poparciem 6,6 proc. i Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy – 6,1 proc., a Kukiz’15 z 4,1 proc. poparcia znajduje się poniżej progu wyborczego.



Wieczór wyborczy Kukiz’15 odbył się w jednym z warszawskich lokali w centrum miasta, gdzie zgromadzili się kandydaci z całej Polski. Ogłoszenie exit poll odbyło się jednak bez lidera ruchu Pawła Kukiza, który był gościem studia wyborczego w jednej ze stacji telewizyjnych.



Po prezentacji wyników sondażu Tyszka ocenił, że kampania dla Kukiz’15 była trudna pod względem finansowym.



– Kampanie partyjne kosztowały po 19 mln zł, nasza kosztowała trochę ponad 1 mln zł – powiedział wicemarszałek Sejmu. Podkreślił, że kampania ruchu Pawła Kukiza była finansowana z dobrowolnych wpłat sympatyków.

#wieszwiecej Polub nas

– Poczekamy na oficjalne wyniki wyborów. Wiemy z doświadczenia po wyborach samorządowych, że wyniki exit pollu z wynikami oficjalnymi mogą się mocno różnić. Jeżeli się okaże, że te wyniki zostaną potwierdzone, to znaczy, że obywatele wolą, żebyśmy zostali w Polsce. My się nie poddajemy, wyciągniemy wnioski, będziemy walczyli dalej – powiedział Tyszka.

– Możemy partyjniakom dzisiaj powiedzieć – wiosna wasza, jesień nasza – podkreślił.



Posłanka Agnieszka Ścigaj, która otwierała listę Kukiz’15 na Dolnym Śląsku i w woj. opolskim, podziękowała za trudną kampanię.



– Projekt Kukiz’15 to nie jest projekt na jedną kadencję – to jest projekt prowadzący do zmiany, żeby oddać wreszcie w Polsce władze obywatelom. Ta zmiana przyjdzie – podkreśliła.



Lider Demokracji Bezpośredniej Paweł Tanajno, „trójka” Kukiz’15 w Warszawie, podkreślił, że w kampanii ugrupowania Pawła Kukiza pojawił się silny akcent demokracji bezpośredniej i suwerenności.



– Jak na popularność tej idei wśród Polaków, obecny wynik Kukiz’15 jest budujący. Myślę, że wszystko, co najlepsze, jest przed nami i że suwerenność dla obywateli będzie znaczyła coraz więcej; liczę, że jesienią wynik Kukiz’15 ze sztandarem demokracji bezpośredniej będzie dużo, dużo lepszy i będziemy mieć szansę przywrócić obywatelom suwerenność w Polsce – powiedział.