Biedroń: Jesteśmy trzecią siłą polityczną w Polsce, to dopiero początek naszej drogi

Zrobiliśmy to, daliśmy radę, jesteśmy trzecią siłą polityczną w Polsce; to dopiero początek naszej drogi, na jesieni musimy być pierwszą siłą polityczną – powiedział lider Wiosny Robert Biedroń po ogłoszeniu wyników sondażowych wyników niedzielnych wyborów do PE.

Według IPSOS w wyborach do PE PiS uzyskał 42,4 proc. głosów; Koalicja Europejska – 39,1 proc.; Wiosna – 6,6 proc.; Konfederacja – 6,1 proc. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Ipsos: PiS obejmie 24 mandaty; Koalicja Europejska – 22 ; Wiosna Roberta Biedronia – 3; Konfederacja – 3 mandaty.



– Dzisiaj udowodniliśmy, że da się, że można i Wiosna to zrobiła. Pokazaliśmy coś, co na polskiej scenie politycznej dawno się nie wydarzyło – pokazaliśmy, że mając marzenia, że będąc zdeterminowanymi, jesteśmy w stanie góry przenosić, że dzisiaj, po czterech miesiącach (od stworzenia partii – red.), będziemy mieli swoich europarlamentarzystów w Brukseli i to jest wielki sukces – dodał polityk.



Jak zaznaczył, sukces ten „to dopiero początek”.



– Bawcie się dzisiaj dobrze, a od jutra ruszamy w dalszą drogę. (...) To jest dopiero przedwiośnie. Czekają nas wybory na jesieni i wtedy nie możemy już być trzecią siłą polityczną, musimy być pierwszą siłą polityczną – podkreślił lider Wiosny.

