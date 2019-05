Kaczyński: Rozstrzygający bój o przyszłość odbędzie się na jesieni i musimy też zwyciężyć

Rozstrzygający bój o przyszłość naszej ojczyzny odbędzie się na jesieni i musimy też zwyciężyć, i to jeszcze bardziej zwyciężyć niż teraz – mówił po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów do PE prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Według IPSOS w wyborach do PE PiS uzyskał 42,4 proc. głosów; Koalicja Europejska – 39,1 proc.; Wiosna – 6,6 proc.; Konfederacja – 6,1 proc. PiS obejmie 24 mandaty; Koalicja Europejska – 22 ; Wiosna Roberta Biedronia – 3; Konfederacja – trzy mandaty.



Prezes PiS dziękował szefowi sztabu partii europosłowi Tomaszowi Porębie, doradcom i socjologom.



– Dzisiaj jest bardzo ważny dzień, trzeba go docenić, docenić także autonomiczną wartość naszego zwycięstwa w tych wyborach. Przed naszymi europarlamentarzystami ogromne zadanie, ale trzeba też pamiętać, że rozstrzygający bój o przyszłość naszej ojczyzny odbędzie się na jesieni – oświadczył Kaczyński.



– Wygraliśmy, ale wygraliśmy w takim stosunku, który musi nas skłaniać do jednego – do bardzo ciężkiej pracy przed wyborami parlamentarnymi – mówił lider PiS podczas wieczoru wyborczego.



Kaczyński podkreślił, że premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Beata Szydło, to „dwie osoby, które wzięły na siebie ogromną część ciężaru tej kampanii”.

