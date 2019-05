Schetyna: Zrobiliśmy pierwszy krok, zbudowaliśmy Koalicję Europejską, to nasz wielki sukces

– To jest pierwsza połowa meczu, wszystko jest przed nami, zrobiliśmy pierwszy krok, zbudowaliśmy Koalicję Europejską i to jest nasz wielki sukces – powiedział po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów do PE przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.

Z badania exit poll pracowni IPSOS wynika, że wyborach do europarlamentu zajęła drugie miejsce, uzyskując 39,1 proc głosów. Wygrało Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 42,4 proc. głosów.



– Chciałem podziękować Polkom, Polakom, którzy głosowali na nas. Ponad 7 mln głosów oddanych na Koalicję Europejską to jest wielki sukces. Chciałem podziękować tym wszystkim, którzy nas wspierali przez te miesiące kampanii, tym wszystkim, dzięki którym udało nam się tę koalicję zbudować – partiom politycznym, ale przede wszystkim wyborcom. Tym wszystkim, którzy dodawali nam otuchy, pilnowali, żebyśmy razem, krzyczeli: zjednoczona opozycja. Udało nam się zjednoczyć opozycję – mówił Schetyna.



Jak dodał, „jest to dopiero początek drogi”.



– To wszystko jest ciągle rzeczywistość sondażowa, zrobiliśmy dobry wynik, zbudowaliśmy koalicję, jesteśmy bardzo bliscy, jesteśmy o wyciągnięcie ręki. Ale z podsumowaniem wyborów trzeba poczekać do ostatecznych wynikach. Powinniśmy być cierpliwi, bo przyszłość należy do nas – podkreślił.



Schetyna zaznaczył, że „musimy być wszyscy razem, wtedy październiku wygramy i to jest nasz cel i nasza obietnica”.



– Nie byłoby tego dobrego wyniku, gdyby nie nasi partnerzy. Spieraliśmy się o program, ale walczyliśmy o ten wynik. Pokazaliśmy, że możemy być razem i to jest klucz do zwycięstwa w październiku – podsumował lider PO.

