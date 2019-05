„Wyniki wyborów pokazały dużą polaryzację na scenie politycznej”

Wyniki dwóch głównych ugrupowań potwierdzają prognozy sondażowe. Większość sondaży też pokazywało przewagę PiS-u i to się utrzymało – wskazał w rozmowie z portalem tvp.info politolog dr Barłomiej Biskup z Uniwersytetu Warszawskiego, komentując wstępny wyniki wyborów do PE. – Widać też dużą polaryzację – PiS oraz Koalicja Europejska tak zmobilizowały wyborców, że ci przestali głosować na mniejsze ugrupowania – dodał.

Politolog był zaskoczony wynikiem Konfederacji. – 6,1 proc. to duży sukces tego ugrupowania. Konfederacja odebrała głosy nie PiS-owi, a Kukizowi’15, przez co Kukiz’15 znalazł się poniżej progu – ocenił Biskup.



Ekspert przyznał, że nie spodziewał się takiego wyniku Wiosny Roberta Biedronia. – Wiosna osiągnęła wynik znacznie gorszy od sondażowych, niektóre dawały jej bowiem nawet dwucyfrowy wynik – przypomniał. – Wydaje mi się, że będą ruchy ze strony Koalicji Europejskiej, żeby włączyć Wiosnę przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi – dodał.



Dr Biskup zwrócił także uwagę dość wysoką jak na polski warunki frekwencję. – Była duża mobilizacja wyborców, ale też już nie ma takiej sytuacji jak kilka lat temu, że miasto głosowało na PO, a wieś na PiS. Komentarze, że jak pójdzie do wyborów miasto, to PiS nie wygra, okazały się chybione – przekonywał.

źródło: portal tvp.info

Według sondażu exit poll pracowni IPSOS dla TVP Info Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory do Parlamentu Europejskiego, zdobywając 42,2 proc. głosów. Drugie miejsce z wynikiem 39,1 proc. zajmuje Koalicja Europejska. Trzecia jest Wiosna Roberta Biedronia (6,6 proc.). Próg wyborczy przekroczyła także Konfederacja (6,1 proc.). Pod progiem wyborczym znalazło się ugrupowanie (Kukiz’15) z 4,1 proc. i Lewica Razem (1,3 proc). Frekwencja w eurowyborach była najwyższa w historii i wyniosła 43 proc.