Prof. Kik: Wynik wyborów pokazał, że obóz anty-PiS-u jest mniej liczny od PiS-u

Wynik wyborów to ogromny sukces Prawa i Sprawiedliwości – ocenił w rozmowie z portalem tvp.info prof. Kazimierz Kik, politolog z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. – Prawdę mówiąc – nie spodziewałem się go, ponieważ myślałem, że rozbicie głosów prawicowego elektoratu na PiS i Konfederację może zmienić generalny układ wyborów – dodał.

Według politologa głosy PiS i Konfederacji należy liczyć łącznie. – Konfederacja to bardziej prawicowa odnoga obozu Prawa i Sprawiedliwości. Różnią się programowo, ale jeżeli spojrzeć na Koalicję Europejską, to tam różnice są znacznie większe – zwrócił uwagę. – Okazuje się, że w Polsce duży obóz prawicy ma większe możliwości, większe poparcie i zdolności mobilizacyjne – podkreślił.



– Mimo że Koalicja Europejska osiągnęła zupełnie przyzwoity wynik, to jednak okazało się, że kakofonia dźwięków, alians różnorodnych ugrupowań, nie tworzy wartości dodanej w Polsce – przekonywał prof. Kik.



– Cała Koalicja Europejska, czyli obóz mainstreamu neoliberalnego, został zbudowany w opozycji do PiS-u. Wyniki wyborów pokazały, że obóz anty-PiS-u jest mniej liczny od PiS-u – zwrócił uwagę. Wskazał również, że na zły wynik ugrupowania Kukiz’15, które znalazło się poniżej progu wyborczego, największy wpływ miał wyższy od sondażowego wynik Konfederacji.

źródło: portal tvp.info

Według sondażu exit poll pracowni IPSOS dla TVP Info Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory do Parlamentu Europejskiego, zdobywając 42,2 proc. głosów. Drugie miejsce z wynikiem 39,1 proc. zajmuje Koalicja Europejska. Trzecia jest Wiosna Roberta Biedronia (6,6 proc.). Próg wyborczy przekroczyła także Konfederacja (6,1 proc.). Pod progiem wyborczym znalazło się ugrupowanie (Kukiz’15) z 4,1 proc. i Lewica Razem (1,3 proc). Frekwencja w eurowyborach była najwyższa w historii i wyniosła 43 proc.