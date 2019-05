Zderzenie masowców u wybrzeży Japonii. Służby poszukują marynarzy

Czterej marynarze zaginęli w wyniku kolizji dwóch statków handlowych niedaleko wybrzeża Japonii. Jeden z okrętów zatonął.

Do kolizji doszło w niedzielę około godz. 2.10 nad ranem czasu lokalnego w odległości 12 km od linii brzegowej prefektury Chiba we wschodniej części Japonii. Zderzyły się ważące po 499 ton kontenerowce Sumiho Maru i Sensho Maru.



Sensho Maru zatonął. Zaginęło czterech z pięciu członków załogi – poinformowała japońska straż przybrzeżna. Ratownicy poszukują wnętrze jednostki, która osiadła na głębokości około 30 m.



Wszyscy czterej członkowie Sumiho Maru są bezpieczni.



Media informują, że gdy doszło do wypadku, widoczność była mocno ograniczona ze względu na mgłę. Kapitan Sensho Maru Hiraku Fujita poprosił straż przybrzeżną o pomoc w nawigacji. 60-letni Fujita jako jedyny członek załogi swojego okrętu został odnaleziony. Poszukiwani są: 60-letni Kazufumi Kamimura, 72-letni Akira Yano, 69-letni Hiroshi Seno oraz 67-letni Saigo Umakoshi.



Sensho Maru przewoził około 1,3 tys. ton stali z Kashimy z portu Sakai w prefekturze Osaka.

