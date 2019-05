Kobieta pomogła ukraść ferrari, zginęła kilka sekund później

Tragiczny wypadek w australijskim mieście Perth. Kobieta zginęła, a mężczyzna został ranny po tym, jak rozbili się ferrari, które chwilę wcześniej skradli.

Do wypadku doszło w sobotę rano czasu lokalnego w dzielnicy West Perth. Właściciel ferrari zostawił auto i poszedł do kawiarni. Z okazji skorzystała para, która wskoczyła do auta i odjechała z piskiem opon.



W pościg ruszyli znajdujący się w tej okolicy policjanci, ale ucieczka nie trwała długo. Po przejechaniu stu metrów wzdłuż Vincent Street kierujący ferrari najpewniej pomylił pedały, na skrzyżowaniu wcisnął gaz i doszło do wypadku. Samochód stanął w płomieniach.



Na miejscu zginęła 40-letnia kobieta, ranny 38-latek został zabrany przez policjantów do szpitala. Złodziejowi zostały postawione zarzuty kradzieży auta i spowodowania śmiertelnego wypadku.

