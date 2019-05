Frekwencyjny skok. Przypominamy dane z poprzednich głosowań

Wybory do Parlamentu Europejskiego nie cieszyły się dotąd wśród Polaków popularnością. Frekwencja oscylowała wokół 20-24 proc. W pierwszym w historii głosowaniu, w 2004 r., wzięło udział 20,87 proc. wyborców. W kolejnych – w 2009 i 2014 r. – przy urnach stawiło się odpowiednio 24,53 i 23,83 proc. Dzisiaj do godz. 17 oddało głos 32,51 proc. uprawnionych. W 2014 r. frekwencja do godziny 17. wynosiła 16,91 proc., a więc prawie dwukrotnie mniej.

Lepiej jest również we Wspólnocie. Frekwencja dla 27 krajów (bez Wielkiej Brytanii) wyniosła w tych wyborach przed godz. 20 o blisko 51 proc. To najwięcej od 20 lat – podał w Brukseli rzecznik PE Jaume Duch.



Nie we wszystkich krajach głosowanie się zakończyło, dlatego ostateczny wynik może być jeszcze wyższy. W Wielkiej Brytanii, która szykuje się do wyjścia z UE, spodziewana frekwencja będzie jednak zaniżać średnią. Według przewidywań PE ogólnie dla całej UE frekwencja może wynieść od 49 do 52 proc.



Ostatni raz frekwencja w eurowyborach przekroczyła 50 proc. w 1994 roku. W 2014 r. wynosiła 43,09 proc.

#wieszwiecej Polub nas