Radny zawiadamia policję. „Poseł złamał ciszę wyborczą”

Szczeciński radny Dariusz Matecki poinformował, że złożył zawiadomienie w związku z możliwym złamaniem ciszy wyborczej przez posła Piotra Misiłę. Polityk – jak twierdzi Matecki – miał zamieścić na Twitterze zdjęcie, na którym widać, na kogo zagłosował.

Trwają wybory do Parlamentu Europejskiego. Do godz. 21 obowiązuje cisza wyborcza, za której złamanie grożą surowe kary pieniężne.



Jak poinformował Matecki, poseł Misiło zamieścił na swoim oficjalnym koncie na Twitterze zdjęcie, na którym oddaje głos. – Ten wybitny intelektualista wrzucił na swojego Twittera zdjęcie, gdzie pokazał, na kogo głosował i oznaczył tę osobę w poście. To jawne naruszenie ciszy wyborczej i mam nadzieję, że zapłaci za to dużą karę finansową. Inteligencja posłów z mojego okręgu poraża – powiedział Matecki.



Dodał, że w związku z zachowaniem Misiły złożył zawiadomienie na policję o możliwym złamaniu zakazu agitacji wyborczej.



Poseł Misiło usunął już swój wpis.

⛔️ Chciałem tylko poinformować, że złożyłem na policji zawiadomienie o naruszeniu #CiszaWyborcza przez posła Piotr Misiło. Nie wiem co trzeba mieć w głowie, aby coś takiego opublikować. �����♂️

��Liczysz, że dostanie srogą karę - daj RT‼️ #Wybory2019 pic.twitter.com/We19PMiU5D — Dariusz Matecki (@DariuszMatecki) 26 maja 2019

