Sondaż exit poll w Niemczech. Chadecja wygrywa wybory do PE

Według sondażu exit poll blok niemieckich partii chadeckich CDU/CSU zdobył najwyższe poparcie w wyborach do Parlamentu Europejskiego (28 proc.). Na drugim miejscu znaleźli się Zieloni, na których głosowało 22 proc. obywateli RFN.

Wynik CDU, partii kanclerz Angeli Merkel, i jej siostrzanej bawarskiej CSU jest najgorszy w wyborach ogólnokrajowych w historii. Rezultat jest niższy od tego sprzed pięciu lat o 7,3 pkt proc. Poparcie dla chadeckiego bloku przekłada się na 28 miejsc w europarlamencie. O 6 mniej niż w mijającej kadencji.



Szefowa CDU Annegret Kramp-Karrenbauer przyznała, że wynik wyborczy nie odpowiada ambicjom ugrupowania. Przyczynę słabego rezultatu upatruje w „mało przekonującej pracy rządu federalnego”. Zdaniem przewodniczącej CDU „brakuje tam dynamiki i przekonania, którego oczekują obywatele”.



Największym zwycięzcą eurowyborów w Niemczech okazali się Zieloni. Według exit poll głosowało na nich 22 proc. obywateli, o 11,3 pkt. proc. więcej niż w roku 2014. Jeśli rezultaty się potwierdzą, ta partia podwoi liczbę swych mandatów w PE – do 22. – Jest to sygnał dla większej ochrony klimatu – powiedziała czołowa kandydatka ugrupowania Ska Keller, komentując wynik. – Rozumiemy to jako zadanie, by wreszcie zadbać o działania w tej dziedzinie – dodała.



Trzecie miejsce na podium należy do SPD z 15,5-proc. poparciem. Narodowo-konserwatywna i antyimigrancka Alternatywa dla Niemiec (AfD) zdobyła 10,5 proc. głosów. Postkomunistyczną partię Lewica wybrało 5,5 proc. Niemców, tyle samo co liberalną FDP.

źródło: pap

W wyborach europejskich w Niemczech nie obowiązuje próg wyborczy, w związku z tym do europarlamentu wejdą też przedstawiciele mniejszych ugrupowań. Na mandaty mogą liczyć Freie Waehler (Wolni Wyborcy) – 2,1 proc., satyryczna Die Partei (2,6 proc.), i Partia Ochrony Zwierząt – 1,4 proc.Frekwencja wyborcza wyniosła 59 proc.