Rekord frekwencji w wyborach do PE. PKW podała najnowsze dane

Frekwencja w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego na godz. 17 wyniosła 32,51 proc. – podała Państwowa Komisja Wyborcza. Pięć lat temu w wyborach do PE frekwencja na godz. 17.30 wynosiła 16,91 proc.

Najwyższa frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego na godz. 17 została odnotowana w woj. małopolskim – 35,8 proc., najniższa w woj. opolskim – 27,3 proc. – podała Państwowa Komisja Wyborcza.



Na drugim miejscu, jeśli chodzi o najwyższą frekwencję, uplasowało się województwo mazowieckie – z wynikiem 35,33 proc., na trzecim miejscu znalazło się województwo pomorskie z frekwencją 33,32 proc. – podała PKW.



Na drugim miejscu, jeśli chodzi o najniższą frekwencję, znalazło się województwo warmińsko-mazurskie z wynikiem 27,59 proc., a na trzecim – województwo lubuskie, z frekwencją 29,24 proc.



Polacy wybierają 52 europosłów spośród 866 kandydatów. Do zakończenia głosowania, czyli do godz. 21, trwa cisza wyborcza.



Do udziału w głosowaniu w Polsce uprawnionych jest 29 mln 752 tys. 034 wyborców; wybory odbywają się w 27286 obwodach głosowania.

źródło: TVP Info, PAP

Polacy przebywający podczas eurowyborów za granicą zagłosują w jednym z 203 obwodów głosowania utworzonych poza granicami Polski; będą wybierali kandydatów z okręgu nr 4 obejmującego Warszawę i okoliczne powiaty.Do godz. 14.30 zanotowano 67 przypadków naruszenia prawa wyborczego. Najwięcej z nich dotyczyło usuwania lub uszkadzania ogłoszeń oraz agitacji - poinformowali przedstawiciele PKW. Do najpoważniejszego zdarzenia doszło we Wrocławiu.– To zdarzenie pokazuje istotną rolę mężów zaufania w procesie wyborczym. W jednej z komisji we Wrocławiu mąż zaufania zauważył, że zastępca przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej w trakcie stemplowania kart do głosowania dokonał ukrycia 4 sztuk kart w kieszeni wewnętrznej marynarki. Po interwencji męża zaufania karty te wyjął, odłożył na stół. Okazało się, że nie były one ostemplowane – powiedział przedstawiciel PKW.