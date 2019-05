Prezydent Izraela: Żydzi nie są bezpieczni w Niemczech

Prezydent Izraela Reuven Rivlin oświadczył, że jest „głęboko zszokowany” komentarzem niemieckiego urzędnika, który zasugerował Żydom, by powstrzymali się od noszenia jarmułek w niektórych częściach Niemiec.

Pełnomocnik niemieckiego rządu ds. antysemityzmu Felix Klein ostrzegł mieszkających w Niemczech Żydów przed potencjalnymi zagrożeniami wiążącymi się z noszeniem w niektórych miejscach jarmułki. – Nie mogę doradzać Żydom, by nosili jarmułki wszędzie, przez cały czas w Niemczech – przekonywał w rozmowie opublikowanej w sobotę przez dzienniki koncernu medialnego Funke Mediengruppe.



Rosnące ryzyko dla manifestowania przynależności do wyznawców judaizmu Klein tłumaczy „coraz większą agresją i postępującą utratą zahamowań, co stanowi pożywkę dla antysemityzmu” oraz „ciągłego kwestionowania naszej (niemieckiej) kultury pamięci”.



– Oświadczenie niemieckiego komisarza głęboko mnie zaszokowało. Nigdy się nie zgodzimy, nigdy nie opuścimy wzroku, nigdy nie będziemy reagować na antysemityzm i defetyzm. Oczekujemy, że nasi sojusznicy będą postępować podobnie – podkreślił prezydent Izreala.



– Obawy dotyczące bezpieczeństwa niemieckich Żydów są przegraną z antysemityzmem i potwierdzeniem, że Żydzi nie są bezpieczni na niemieckiej ziemi – ocenił Rivlin.

źródło: AFP, PAP

W ubiegłym roku nastąpił wyraźny wzrost przestępstw o podłożu antysemickim. W 2018 r. policja zanotowała 1799 antysemickich incydentów – o 19,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Według statystyk w 89,1 proc. przypadków sprawcami były osoby o poglądach skrajnie prawicowych. W RFN, jeśli nie udaje się ująć sprawców, antysemickie wystąpienia są automatycznie przypisywane przez policję skrajnej prawicy.Dlatego zupełnie inny obraz wyłania się z sondażu Agencji Praw Podstawowych UE (FAR), opublikowanego w grudniu 2018 r. 41 proc. Żydów ankietowanych w Niemczech wśród sprawców ataków wskazuje muzułmanów. Na drugim miejscu są prawicowi radykałowie (20 proc.), a na trzecim – zwolennicy skrajnej lewicy (16 proc.).